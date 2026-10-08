Сили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – Генштаб
У ніч проти 8 жовтня, Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів на кількох напрямках. Серед них – об’єкти, пов’язані із застосуванням ударних безпілотників, пункти управління та елемент російської Mesh-мережі.
У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
У Чорному морі також було уражено ретранслятор Mesh-мережі, який використовували підрозділи російської армії.
Крім того, удари припали по пунктах управління окупантів. Їх уразили в районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині.
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