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Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника – Генштаб

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
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Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника – Генштаб
На Донеччині уразили склади та пункт управління БпЛА

16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Зокрема, в Брянській області РФ пошкоджено залізничний міст через річку Унеча.

А на тимчасово окупованій території Донецької області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Брянській області уразили залізничний міст

У районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області РФ зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.

Це має ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

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Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника – Генштаб

Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU

На Донеччині уразили склади та пункт управління БпЛА

На тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників.

Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових цілях РФ триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника – Генштаб

Карта. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади вдруге за тиждень уразили російський вертоліт. До результативної роботи долучилися пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці".

Як повідомляв OBOZ.UA, українські воєнні розвідники провели на Запорізькому напрямку контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російського спецназу. Одного з військовослужбовців РФ захопили в полон. 

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