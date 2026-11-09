Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для ''Іскандерів'': Генштаб розкрив подробиці

Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу неподалік Санкт-Петербурга. Завод виробляє вибухові речовини та постачає твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет "Іскандер-М".

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Унаслідок атаки пошкоджено три виробничі цехи, масштаби збитків наразі уточнюються. Про ураження підприємства повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про завод під Санкт-Петербургом

Під удар потрапило АТ "Завод імені Морозова", розташоване неподалік Санкт-Петербурга. Підприємство входить до державної корпорації "Ростех" і є однією з важливих ланок виробництва російської балістики.

На заводі виготовляють вибухові речовини, а також розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М". Крім того, підприємство виробляє та постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820 для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М".

Наслідки удару по підприємству

У ніч на 9 листопада підрозділи Сил оборони України уразили завод. Унаслідок атаки пошкоджено одразу три виробничі цехи. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Ураження такого підприємства може ускладнити виробництво ракет для комплексів "Іскандер", якими російська армія атакує українські міста. Таким чином, удар спрямований на одну з ланок виробничого процесу ще до того, як ракети потрапляють на пускові установки.

У повідомленні наголошується, що Україна діє в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

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Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал Росії, щоб змусити її припинити збройну агресію проти України.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах. На території підприємства зафіксовано кілька осередків горіння.

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