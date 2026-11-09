Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для ''Іскандерів'': Генштаб розкрив подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Cу-57 розбивсяРосія зазнає рекордних втрат Су-57 від початку вторгнення в Україну: що не так із цим винищувачем і що намагаються замовчатиВтрати РФ в Україні"Кожні 29 секунд – мінус окупант": Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на майже 3 тис. загарбників за добу – Генштаб"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. Відео"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. ВідеоО котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026О котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоУ лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницюУ лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницюУ Польщі "полюють" на іноземцівУ Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українцівЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 рокуЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долараВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшлоВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшло
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для "Іскандерів": Генштаб розкрив подробиці

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
588
Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для "Іскандерів": Генштаб розкрив подробиці
Ураження такого підприємства може ускладнити виробництво ракет

Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу неподалік Санкт-Петербурга. Завод виробляє вибухові речовини та постачає твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет "Іскандер-М".

Унаслідок атаки пошкоджено три виробничі цехи, масштаби збитків наразі уточнюються. Про ураження підприємства повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про завод під Санкт-Петербургом

Під удар потрапило АТ "Завод імені Морозова", розташоване неподалік Санкт-Петербурга. Підприємство входить до державної корпорації "Ростех" і є однією з важливих ланок виробництва російської балістики.

На заводі виготовляють вибухові речовини, а також розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М". Крім того, підприємство виробляє та постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820 для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М".

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
79,3 т.
Сили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. Відео
79,3 т.
Сили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. Відео
Даниїл БорщДаниїл Борщ
30,8 т.
"Флеш" пояснив, як ворогу вдається влучати у мости "Іскандерами" в умовах тотального придушення навігації. Фото
30,8 т.
"Флеш" пояснив, як ворогу вдається влучати у мости "Іскандерами" в умовах тотального придушення навігації. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,5 т.
Опинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. Фото
7,5 т.
Опинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. Фото

Наслідки удару по підприємству

У ніч на 9 листопада підрозділи Сил оборони України уразили завод. Унаслідок атаки пошкоджено одразу три виробничі цехи. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Ураження такого підприємства може ускладнити виробництво ракет для комплексів "Іскандер", якими російська армія атакує українські міста. Таким чином, удар спрямований на одну з ланок виробничого процесу ще до того, як ракети потрапляють на пускові установки.

У повідомленні наголошується, що Україна діє в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал Росії, щоб змусити її припинити збройну агресію проти України.

Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для ''Іскандерів'': Генштаб розкрив подробиці

Інфографіка. Джерело: Генштаб

Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для ''Іскандерів'': Генштаб розкрив подробиці

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах. На території підприємства зафіксовано кілька осередків горіння.

Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїракетиРосіяГенеральний штаб ЗСУСанкт-Петербург
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!