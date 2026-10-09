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Сили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – Генштаб

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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Сили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – Генштаб
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Джерело: Скриншот

Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Також українські воїни атакували командно-спостережний пункт і логістичні об’єкти російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які військові об’єкти росіян уразили Сили оборони

За даними Генштабу, у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

У районі Донецька під удар потрапили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу.

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Удари по складах і логістичних об’єктах

Українські воїни також атакували об’єкти забезпечення російської армії.

Зокрема, у районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

Крім того, у районі Строітєля Бєлгородської області РФ уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Генштаб підтвердив знищення командно-спостережного пункту

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення командно-спостережного пункту підрозділу зі складу десантно-штурмової дивізії російської армії. Об’єкт розташовувався в районі Українська Донецької області, а його знищення відбулося 6 жовтня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Сили оборони уразили ЗРГК ''Панцир-С1'', місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – Генштаб

Інфографіка. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 8 жовтня українські воїни відмінусували ще 1 710 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 549 490 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. 

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