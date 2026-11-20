Сили оборони продовжують здійснювати операції зі знищення ворога та його техніки на території Росії та ТОТ України. У результаті наші бійці уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С2", пункт управління БПЛА і склади противника.

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Подробиці оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Там наголосили, що бойова робота захисників триває.

"Від Брянщини до Бердянська: Сили оборони нищать ЗРГК, склади й пункти управління БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів Сил оборони

19 листопада та в ніч на 20 листопада Сили оборони України продовжили завдавати ударів по військових об'єктах російської армії.

Зокрема, на території Брянської області Росії українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", що використовувався для захисту російських об'єктів від повітряних атак.

Також у районі Селидового Донецької області було уражено пункт управління безпілотниками російських військ. З цього об'єкта окупанти координували роботу БПЛА, які застосовували для атак по українських позиціях і цивільних населених пунктах.

Окремо українські захисники завдали ударів по тиловій інфраструктурі противника на Луганщині. Поблизу Рубіжного та Лисичанська уражено склади матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів. Там зберігалися запаси, необхідні для забезпечення військ, зокрема під час ведення бойових дій.

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Крім того, в районі Бердянська Запорізької області захисники уразили місце зосередження озброєння та військової техніки російської армії. Наразі масштаби завданих противнику збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", – запевнили у Генштабі.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, що 16 листопада та в ніч на 17 листопада українські військові уразили 10 засобів радіолокаційної розвідки та радіоелектронної боротьби. У Генштабі також розкрили подробиці ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ.