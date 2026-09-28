Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російської армії 27 вересня та в ніч на 28 вересня. Зокрема, українські військові завдали ударів по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С2", пунктах управління та місцях зберігання і запуску ударних безпілотників.

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Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Зазначається, що ЗРГК було уражено в районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ.

Які об'єкти було атаковано

У Виноградівці Запорізької області українські військові уразили пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу безпілотників противника.

У Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. У Генштабі зазначили, що системне ураження таких об'єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України.

Крім того, на Донеччині, у Маріуполі було уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

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Що відомо про "Панцирь-С2"

"Панцирь-С2" – російський зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для прикриття військових та інших об'єктів від засобів повітряного нападу, зокрема безпілотників. Комплекс є модернізованою версією "Панцирь-С1" та був прийнятий на озброєння російської армії у 2015 році.

"Панцирь" поєднує зенітні керовані ракети та 30-мм автоматичні гармати, а також оснащений радіолокаційними засобами для виявлення та супроводу повітряних цілей. Попередня версія комплексу могла уражати цілі на відстані до 20 км і на висоті до 15 км.

Головні історії дня

Нагадаємо, Сили оборони України уразили російський ЗРК "Бук-М3", місце виробництва БпЛА та пункти управління противника. У районі Українки на Запоріжжі було уражено "Бук-М3", у Сіверодонецьку – місце виробництва безпілотників, а на Донеччині – командно-спостережний пункт і пункт управління БпЛА.

Як писав OBOZ.UA, Сили оборони України уразили ще два російські ЗРК "Панцирь-С1" на території РФ. Один із комплексів було знищено в районі Санкт-Петербурга, інший – поблизу населеного пункту Чалтир у Ростовській області.

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