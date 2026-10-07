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Сили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. Відео

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read5 хв
icon 2,0 т.
Сили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. Відео
Бійці полку "Скеля" та корпусу НГУ "Азов" відкинули ворога у районі Добропілля. Джерело: 425 ОШП "Скеля" в Facebook, колаж OBOZ.UA

Українські захисники з числа штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку та зупинили просування російських загарбників. Окупанти там накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ у напрямку Добропілля, проте у районі Грузького та Новомиколаївки ЗСУ їх зупинили та відкинули.

Під час операції штурмові групи українських воїнів зачистили десятки позицій противника. Про це розповіли у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".Як це було

Зокрема, штурмові групи подолали систему лісосмуг, де й зачищали позиції російських загарбників. А вже після них підрозділи "Азову" заводили групи закріплення на відбиті позиції.

У результаті російські війська вдалося відкинути та зірвати їхнє подальше просування, стверджують командир 425-го полку "Скеля" Дмитро "Водолій", командир батальйону "Шквал" Сергій "Замок" та командир роти цього батальйону "Кратос".

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За словами військових, під час операції лише бійці "Скелі" у стрілецьких боях знищили 46 російських військових – і це без урахування втрат противника від інших засобів ураження.

Росіяни тривалий час утримували позиції в цьому районі, а окремі групи намагалися просунутися до Новомиколаївки, щоб встановити там російський прапор.

Українські військові не просто зірвали цей план, а й захватили російську триколірну ганчірку як трофей.

Ситуація на напрямку

Сили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. Відео

Актуальна мапа напрямку, DeepState. Джерело: скриншот

Добропільський напрямок є частиною загальної оборонної ділянки Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ. Просування РФ у цьому районі може створити загрозу логістичним шляхам Сил оборони та дати російським військам можливість заходити в бік Дружківки й Краматорська із заходу.

"Скеля" під час операції штурмувала й зачищала російські позиції, після чого "Азов" заводив на них групи закріплення.

Сили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. Відео

Бійці ОШП "Скекля". Джерело: сторінка 425 ОШП в Facebook

Військові кажуть, що бої відбувалися на близьких дистанціях, а на окремих ділянках українські захисники використовували захоплену російську зброю та боєприпаси проти самих окупантів.

Як повідомляв OBOZ.UA, лише за минулу добу українські воїни відмінусували ще 1690 російських загарбників. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Таким чином, станом на 7 жовтня загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 545 950 осіб.

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