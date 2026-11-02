Сили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані Генштабу

За добу 1 листопада українські воїни відмінусували ще 2 500 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 592 770 осіб.

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Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за добу 1 листопада

За добу 1 листопада українські воїни відмінусували рекордну кількість окупантів: 2 500 осіб.

Попередній добовий рекорд було встановлено 21 жовтня: тоді Сили оборони ліквідували або поранили 2 250 загарбників.

Цікаво, що з п'яти найсмертоносніших для російської армії днів (без урахування втрат 1 листопада) три припали на осінь цього року. Окрім 21 жовтня це були 8 жовтня (2 100 окупнтів) та 27 вересня (2 090 окупантів).

19 грудня 2024 року армія РФ втратила 2 200 окупантів, а 28 листопада 2024 року – 2 030 загарбників, остання дата в оновлений топ 5 вже не увійде.

На ранок 2 листопада загальні бойові втрати ворога сягнули 1 592 770 осіб.

Також ворог втрачав техніку й озброєння.

Зокрема, знищено 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 1 засіб ППО.

Втратили росіяни також 9 наземних робототехнічних комплексів і 936 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Кількість ворожої автомобільної техніки та автоцистерн скоротилася на 371 одиницю, спецтехніки – на 2 одиниці.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, що у жовтні Сили оборони України завдали російській армії рекордних втрат за весь період повномасштабної війни. За місяць РФ втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових.

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Водночас українські захисники звільнили 96,2 кв. км території, що на 10,4 кв. км більше, ніж змогли захопити окупанти.