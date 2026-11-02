Сили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані Генштабу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям видають по 9 тисячУкраїнцям видають по 9 тисяч: хто може отримати і на що можна витратити виплатуЖитлове будівництво. ІлюстраціяСтарі ціни більше не діють: скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві восени 2026 рокуЯк дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога": роз'яснення МінцифриЯк дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога": роз'яснення МінцифриЗірка "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, чому перестав худнути: використовує давній прийом, щоб здаватися стрункимЗірка "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, чому перестав худнути: використовує давній прийом, щоб здаватися стрункимНБУ планує випустити нові 50 грн в оригінальному дизайніНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніУкраїнцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кубометрІлюстрація - чоловік тримає мобільний телефон і закриває обличчяВідповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про "запуск ядерних боєголовок" після злому"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20Як обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти грошіУ Мічигані авторитетна демократка підтримала республіканця на тлі розбіжностей зі своїм однопартійцем: усі подробиці скандалуУ Мічигані авторитетна демократка підтримала республіканця на тлі розбіжностей зі своїм однопартійцем: усі подробиці скандалу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Сили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані Генштабу

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
2,9 т.
Сили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані Генштабу
У Генштабі озвучили нові дані про втрати ворога. Джерело: росЗМІ

За добу 1 листопада українські воїни відмінусували ще 2 500 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 592 770 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за добу 1 листопада

За добу 1 листопада українські воїни відмінусували рекордну кількість окупантів: 2 500 осіб.

Попередній добовий  рекорд було встановлено 21 жовтня: тоді Сили оборони ліквідували або поранили 2 250 загарбників.

Цікаво, що з п'яти найсмертоносніших для російської армії днів (без урахування втрат 1 листопада) три припали на осінь цього року. Окрім 21 жовтня це були 8 жовтня (2 100 окупнтів) та 27 вересня (2 090 окупантів).

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,3 т.
Росія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISW
2,3 т.
Росія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISW
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,6 т.
У Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відео
2,6 т.
У Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відео
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
3,7 т.
Армія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяць
3,7 т.
Армія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяць

19 грудня 2024 року армія РФ втратила  2 200 окупантів, а 28 листопада 2024 року2 030 загарбників, остання дата в оновлений топ 5 вже не увійде.

На ранок 2 листопада загальні бойові втрати ворога сягнули 1 592 770 осіб.

Також ворог втрачав техніку й озброєння.

Зокрема, знищено 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 1 засіб ППО.

Втратили росіяни також 9 наземних робототехнічних комплексів і 936 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Кількість ворожої автомобільної техніки та автоцистерн скоротилася на 371 одиницю, спецтехніки – на 2 одиниці.

Сили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані Генштабу

Втрати армії РФ на ранок 2 листопада

Новина доповнюється

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у жовтні Сили оборони України завдали російській армії рекордних втрат за весь період повномасштабної війни. За місяць РФ втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових.

Водночас українські захисники звільнили 96,2 кв. км території, що на 10,4 кв. км більше, ніж змогли захопити окупанти.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюУкраїнаЗбройні Сили УкраїниГенеральний штаб ЗСУ
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!