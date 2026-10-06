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Сили оборони вперше знищили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон": що про неї відомо. Відео

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read4 хв
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Сили оборони вперше знищили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон": що про неї відомо. Відео
Удару завдали бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Сили оборони України вперше підтвердили знищення новітньої російської важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон". Удару завдали бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Про це повідомив Telegram-канал "ЗСУ ДВІЖ" та оприлюднив відповідне відео. Попри те, що машина мала антидронові решітки та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), це не врятувало її від українського удару.

ТОС-3 знищили під час руху поблизу Шебекіно

Російська установка рухалась трасою неподалік Шебекіно, коли її помітили оператори 57-ї ОМПБр. Українські бійці вдарили по ворожому вогнемету просто під час його руху, не давши росіянам використати систему за призначенням.

За повідомленням військових, унаслідок ураження російську новітню важку вогнеметну систему було знищено.

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Важливість цього епізоду полягає в тому, що ТОС-3 є одним із найновіших зразків озброєння цього класу, а її поява на фронті стала продовженням розвитку російської лінійки важких вогнеметних систем ТОС.

Удар по установці під час руху також показує вразливість навіть нової техніки, яку російська сторона намагалася додатково захистити від українських безпілотників.

Що таке ТОС-3 "Дракон"

ТОС-3 "Дракон" – найновіша представниця російського сімейства важких вогнеметних систем. Її розробляли з урахуванням досвіду застосування ТОС-1А "Солнцепек" і ТОС-2 "Тосочка", намагаючись поєднати сильні сторони обох попередників.

На відміну від колісної ТОС-2, нова система отримала гусеничне шасі танкового типу. Це дозволяє їй краще пересуватися пересіченою місцевістю та водночас забезпечує вищий рівень захисту порівняно з машиною на вантажному шасі.

Росія вперше публічно показала прототип ТОС-3 у 2024 році. Безпосередньо на фронті цю систему почали фіксувати лише значно пізніше, а кількість підтверджених випадків її бойового застосування залишається невеликою.

Сили оборони вперше знищили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 ''Дракон'': що про неї відомо. Відео

ТОС-3 "Дракон". Джерело: Скриншот

Менше ракет, але більша дальність

Однією з головних відмінностей "Дракона" від ТОС-1А стало нове пускове обладнання. Якщо "Солнцепек" має 24 напрямні, то на ТОС-3 їх 15 – три ряди по п'ять ракет.

Зменшення боєкомплекту росіяни компенсували використанням нових боєприпасів із більшою дальністю. За відкритими даними, для ТОС-3 заявляли дальність стрільби приблизно до 15–24 км залежно від типу боєприпасу та джерела оцінки. Точні характеристики системи та її ракет російська сторона повністю не розкриває.

Для порівняння, головним недоліком ТОС-1А була саме невелика дальність – близько 6 км. Через це машина змушена була наближатися до переднього краю на небезпечну відстань, що робило її особливо вразливою для артилерії та ударних безпілотників.

ТОС-2 отримала значно більшу дальність, але її колісне шасі забезпечувало менший рівень захисту. У ТОС-3 росіяни спробували поєднати дальнобійніші боєприпаси з броньованим гусеничним шасі.

Сили оборони вперше знищили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 ''Дракон'': що про неї відомо. Відео

Характеристики ТОС-3 "Дракон". Джерело: Скриншот

"Дракон" отримав додатковий захист від дронів

Ще одна особливість нової системи – посилення захисту від сучасних засобів ураження. На ТОС-3 помічали додаткові решітчасті екрани, які мають захищати машину від ударів FPV-дронів, а також засоби радіоелектронної боротьби.

На корпусі системи також встановлювали додаткові елементи бронезахисту, зокрема динамічний захист "Контакт-5". Пускову установку прикривають додаткові конструкції, які мають захищати напрямні та боєприпаси під час руху.

Ці рішення прямо пов'язані зі змінами на полі бою. Російські ТОС-1А неодноразово ставали цілями української артилерії та безпілотників саме через необхідність наближатися до лінії бойового зіткнення для застосування своїх ракет.

ТОС-3 використовує термобаричні боєприпаси

Попри назву "важка вогнеметна система", ТОС-3, як і попередні машини цього сімейства, не є вогнеметом у звичному розумінні. Її основне озброєння – реактивні боєприпаси з термобаричною бойовою частиною.

Під час вибуху такий боєприпас створює потужну вибухову хвилю і високу температуру. Системи сімейства ТОС призначені передусім для ураження живої сили та позицій противника, зокрема укріплень, будівель та інших цілей, де важливий об'ємний вплив вибуху.

Саме через характер боєприпасів ТОС-3 становить значну небезпеку для українських військових і цивільної інфраструктури в районах, які опиняються в зоні її застосування.

Як повідомляв OBOZ.UA, ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Оса" поблизу Волновахи на Донеччині. Вартість такого ракетного комплексу становить близько 10 млн доларів.

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