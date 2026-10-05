Сили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на понад 2 тис. окупантів: дані Генштабу
За добу 4 жовтня українські воїни відмінусували ще 2020 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 542 720 осіб.
Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Втрати Росії за добу 4 жовтня
Разом з відмінусованими упродовж 4 жовтня 2 020 окупантами загальні бойові втрати РФ в особовому складі сягнули 1 542 720 осіб.
Втрачали окупанти також техніку й озброєння.
За добу знищено 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО.
Ворог втратив також 22 наземні робототехнічні комплекси і 1 855 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Недорахувалися росіяни й 727 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки.
Як розповідав OBOZ.UA, 4 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея РФ. Внаслідок атаки було уражено два російських винищувачі – Су-35 та Су-34, а також склад боєприпасів.
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