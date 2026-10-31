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Сили оборони завдали удару по комбінату в Ростовській області, який виробляє ракетне паливо: пошкоджено цехи

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,3 т.
Сили оборони завдали удару по комбінату в Ростовській області, який виробляє ракетне паливо: пошкоджено цехи
Ілюстративне фото. Джерело: Скриншот

У ніч на 31 жовтня Сили оборони атакували російський комбінат "Каменський" у Ростовській області, де виготовляють тверде ракетне паливо. Унаслідок удару загорівся склад готової продукції, окрім того, пошкоджено чотири виробничі цехи.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Також під удар потрапили чотири склади матеріально-технічного забезпечення російської армії на ТОТ України.

За даними Генштабу, минулої ночі українські військові атакували підприємство російського військово-промислового комплексу – комбінат "Каменський", що знаходиться у місті Каменськ-Шахтинський (Ростовська область). Під час операції було використано ударні безпілотники та берегові ракетні комплекси "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ.

"Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи", – йдеться у повідомленні.

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Сили оборони завдали удару по комбінату в Ростовській області, який виробляє ракетне паливо: пошкоджено цехи

Унаслідок удару загорівся склад. Джерело: Генштаб

Що відомо про атакований об'єкт

"Комбінат "Каменський" входить до складу держкорпорації "Ростех" і спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива. Його продукцію використовують у реактивних системах залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також у балістичних, крилатих, аеробалістичних та міжконтинентальних ракетах.

Зокрема, підприємство постачає компоненти для ракет "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Циркон" і "Кинджал", а також ракет Х-59М2 та зенітних боєприпасів для комплексу "Панцир".

У Генштабі зазначили, що ураження виробництва твердого ракетного палива може обмежити можливості російської армії завдавати ударів по українських містах із реактивних систем залпового вогню.

Інші операції ЗСУ

Крім того, українські військові уразили чотири склади матеріально-технічного забезпечення окупантів поблизу Харцизька та Докучаєвська на Донеччині, Нововасилівки на Запоріжжі й Новоайдара на Луганщині.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", – зазначається у повідомленні.

Сили оборони завдали удару по комбінату в Ростовській області, який виробляє ракетне паливо: пошкоджено цехи

Карта. Джерело: deepstatemap.live

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