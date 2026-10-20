Сили оборони зірвали наступ ворога Сумщині: у ГУР розкрили деталі операції. Відео
Військові підрозділу Департаменту активних дій Головного управління розвідки МОУ провели вдалу спецоперацію на Сумщині. У результаті наші захисники взяли в полон 29 окупантів, ще понад сотню ліквідували і уразили значну кількість важливих об'єктів ворога.
Про це повідомили у Департаменті активних дій, кадри показали в ефірі телемарафону. Операція дозволила зірвати плани росіян щодо наступу й не допустити перерізання логістичних шляхів.
Деталі операції
За результатами рейду бійців GROUP 10 Департаменту активних дій розвідувального відомства у Сумській області, військовослужбовці:
– взяли у полон 29 окупантів;
– ліквідували 108;
– уразили понад 1100 цілей.
Під час операції українські військові знищили пункти керування безпілотниками, артилерійські установки, транспорт і фортифікаційні об’єкти противника.
Спецоперація тривала близько семи тижнів і складалася з двох етапів. Безпосередньо в бойових діях брали участь 40 бійців спецпідрозділу.
Спецпризначенці звільнили від російських військ понад 600 гектарів лісових масивів, після чого передали зайняті позиції іншим підрозділам Сил оборони України.
"Головне завдання виконано!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські штурмовики взяли в полон російських військових, які намагалися пройти в тил через газову трубу завдовжки 26 кілометрів. Окупанти повзли нею під землею по 5–6 діб. Серед полонених були рецидивісти з "Чорних вовків" та ветерани Повітряно-десантних військ РФ.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що на одному з операційних напрямків біля кордону з Росією бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон російського розвідника. Перед цим окупант за допомогою дрона розробляв маршрут для проходження та накопичення сил РФ.
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