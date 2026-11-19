У ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. По важливій для ворога переправі летіли ракети, всього пролунало близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО.

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За попередніми даними, є декілька влучань у залізничну частину мосту. Про це повідомляє "Крымский ветер".

Окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов підтвердив нову атаку й повідомив, що рух мостом тимчасово перекрито.

"Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків", – написав він.

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