Сили оборони знову атакували Кримський міст: що відомо про наслідки влучання
У ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. По важливій для ворога переправі летіли ракети, всього пролунало близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО.
За попередніми даними, є декілька влучань у залізничну частину мосту. Про це повідомляє "Крымский ветер".
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Окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов підтвердив нову атаку й повідомив, що рух мостом тимчасово перекрито.
"Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків", – написав він.
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