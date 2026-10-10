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Сили оборони знову уразили дронопорт "Цимбулово" в Орловській області: з'явились дані про наслідки

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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Сили оборони знову уразили дронопорт "Цимбулово" в Орловській області: з'явились дані про наслідки
Сили оборони України завдали чергового удару. Джерело: Unsplash.

Сили оборони України завдали чергового удару безпілотниками по дронопорту "Цимбулово" в Орловській області Росії. Внаслідок атаки уражено кілька об’єктів інфраструктури.

Точка ураження пов’язана із розміщенням і запуском БпЛА. Про наслідки удару повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Серед уражених об’єктів – декілька бункерних приміщень, одна пускова установка реактивних безпілотників, а також зона зберігання БпЛА.

Сили оборони знову уразили дронопорт ''Цимбулово'' в Орловській області: з'явились дані про наслідки

Опублікований знімок демонструє наслідки чергової атаки на дронопорт. Джерело: Exilenova +.

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Також на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" в Росії після ураження загорілися вісім резервуарів із нафтою, а площа пожежі перевищила 15 тис. кв. метрів. Також пошкоджені ділянки трубопроводів і помпова станція, а сама пожежа на об’єкті станом на вечір 2 жовтня ще тривала.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Росії на тлі дефіциту бензину, що посилився після українських атак на нафтопереробні заводи, різко зріс попит на електромобілі. За січень–серпень 2026 року в країні продали понад 83 тисячі електромобілів і гібридів – проти 43 тисяч за той самий період минулого року.

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