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Сили оборони знищили командний пункт окупантів під Мангушем. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
546
Сили оборони знищили командний пункт окупантів під Мангушем. Фото
Загарбники втратили командний пункт і пускові установки

Сили оборони України завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів поблизу Мангуша (Донецька область). Там наші захисники виявили командний пункт і польові склади боєприпасів ворога.

Унаслідок атаки об'єкти противника було знищено. Про це повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

Російський військовий передав координати об’єктів ворога

Виявити важливі військові об’єкти російських окупантів на Донеччині українським бійцям допомогли агенти "Атеш".

Координатором операції став військовослужбовець РФ, якого мобілізували у 2022 році. Він сам вийшов на зв’язок із рухом через неодноразові знущання з боку командування.

Сили оборони знищили командний пункт окупантів під Мангушем. Фото

Джерело: t.me/atesh_ua

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Завдяки переданим ним даним вдалося встановити розташування цілого військового вузла, зокрема командного пункту та польових складів із боєприпасами.

"Координати оперативно передали до Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони знищили командний пункт окупантів під Мангушем. Фото

Джерело: t.me/atesh_ua

Втрати ворога

Внаслідок атаки загарбники втратили командний пункт і пускові установки. Удари також порушили роботу зв’язку та координацію підрозділів, що суттєво послабило здатність окупантів вести вогонь на цій ділянці.

"Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, та проводить приховану мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага", – наголосили в "Атеш".

Сили оборони знищили командний пункт окупантів під Мангушем. Фото

Джерело: t.me/atesh_ua

Сили оборони знищили командний пункт окупантів під Мангушем. Фото

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як писав OBOZ.UA, раніше представники руху "Атеш" знищили тепловоз у Воронезькій області РФ. Таким чином вдалося перервати постачання загарбників на Куп'янському напрямку.

Крім того, агент руху пошкодив ключову ділянку залізниці окупантів у Таганрозі.

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