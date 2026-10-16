Сили оборони знищили мобільну РЛС "Iрбiс" армії РФ разом з ремонтною групою. Відео

Аеророзвідка бригади патрульної поліції "Хижак" у складі Сил оборони виявила мобільну російську радіолокаційну станцію "Ірбіс" на шасі КамАЗ. Звісно, що РЛС ворога була уражена. А коли окупанти намагалися відремонтувати РЛС, вони потрапили під повторний удар.

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Таким чином, були знищені і техніка загарбників, і особовий склад. Відео бойової роботи опублікували на сторінці бригади "Хижак".

Як відпрацювали по РЛС

На полювання вилетіли оператори ударних БПЛА "Батон". Перший захід завершився влучанням у радіолокаційну станцію.

Згодом до пошкодженої РЛС під’їхав легковий автомобіль, вочевидь, з ремонтною групою противника.

"Хижаки" повернулися вдруге й повторно уразили ціль разом з автомобілем поруч.

Про що мова

"Ірбіс" – російська багаторежимна авіаційна станція радіолокації з фазованими антеною, середня потужність радару на випромінювання – близько 5 кВт, максимальна – 20 кВт. Дальність виявлення повітряних цілей – до 400 км.

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Випромінювач з пікової потужністю 20 кВт робить "Ірбіс" найпотужнішою у світі радіолокаційною системою управління.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч із 10 на 11 жовтня 2026 року українські розвідники провели операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії РФ.

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