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Сили оборони знищили пускову установку "Іскандера": Зеленський розповів подробиці

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
399
Сили оборони знищили пускову установку "Іскандера": Зеленський розповів подробиці
Зеленський подякував військовим за результат. Джерело: Getty Images

Українські військові завдали влучних ракетних ударів по ворогу. Внаслідок одного з них було вражено пускову установку російського комплексу "Іскандер", який ворог використовує для обстрілу території України балістичними та крилатими ракетами. Того ж дня під час ще одного ракетного удару військові знищили два бомбардувальники Су-34.

Про це ввечері в четвер, 29 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він розповів про доповідь військового командування.

Уражена пускова установка російського "Іскандера"

Сили оборони знищили пускову установку ''Іскандера'': Зеленський розповів подробиці

ОТРК "Іскандер". Джерело: wikipedia.org

Де саме і коли ЗСУ завдали удару по "Іскандеру", президент не уточнив.

Удари по пускових установках глава держави назвав частиною протидії балістиці. Він наголосив, що інший її аспект – перехоплювачі, передусім для систем Patriot, яких Україні бракує. За даними розвідки, Росія вже готує нові балістичні удари, тож Київ чекає від партнерів відповідних рішень.

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"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло", – сказав президент.

ЗСУ знищили два Су-34

Того ж дня під час ще одного ракетного удару українські військові знищили два бомбардувальники Су-34. Зеленський подякував військовим за результат.

Сили оборони знищили пускову установку ''Іскандера'': Зеленський розповів подробиці

Су-34. Джерело: Міноборони Росії / Facebook

"Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка "Іскандера". Я дякую вам, хлопці, за результат!", – сказав президент.

Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що завдали ракетного удару по місцю розміщення російської авіації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ. У результаті атаки було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Російська армія використовує таку авіацію для ударів керованими авіабомбами по Україні. 

Удару завдали береговим ракетним комплексом "Нептун". Ціллю стало місце розміщення авіації противника на території аеродрому "Маринівка", розташованого поблизу населеного пункту Жовтневий у Волгоградській області.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у Брянській області Росії. У районі населеного пункту Нявля уражено склад зберігання дронів типу "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

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