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Сили оборони знищили РЛС окупантів на Бєлгородщині: це створює нові можливості для України

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Сили оборони знищили РЛС окупантів на Бєлгородщині: це створює нові можливості для України
Український воїн. Ілюстративне фото. Джерело: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сили оборони завдали нових ударів по важливих цілях окупантів у РФ та на окупованих територіях України. Серед них – КСП та зосередження живої сили противника, а також ворожі РЛС, що прикривали Бєлгородську область.

Це створює нові можливості для українських воїнів. Про наслідки уражень розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

У ГШ розповіли про нові удари по ворогу

Низку важливих цілей уразили Сили оборони 24 та у ніч проти 25 жовтня.

Зокрема, під удар потрапили радіолокаційні станції армії РФ у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області.

"Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", – йдеться у повідомленні.

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Знищення ще одного пункта управління у районі окупованої Тарасівки на Запоріжжі і командно-спостережного пункта поблизу Голої Пристані на Херсонщині вплине на управління військами у ворожій армії, також це ускладнює координацію окупаційних підрозділів на полі бою.

Уражено також щонайменше 5 місць зосередження живої сили противника: у районах населених пунктів Миколаївка і Новоукраїнка на Донеччині, поблизу Бердянська, Охрімівки та Тарасівки на Запоріжжі.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", – запевниши у ГШ.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом за добу 24 жовтня Сили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ.

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