Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" окупантів на Запоріжжі та вдарили по місцю запуску БпЛА в Донецьку: подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиУкраїна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниІлюстрація - оренда житлаВільного житла майже немає: де в Україні квартири розбирають за години, навіть за шалені грошіВолодимир ПутінПутін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ КасьяновУкраїнці в Польщі. ІлюстраціяУкраїнців у цій країні ЄС стає менше: де зафіксували найбільше скорочення біженцівМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". ФотоОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото

Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" окупантів на Запоріжжі та вдарили по місцю запуску БпЛА в Донецьку: подробиці

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" окупантів на Запоріжжі та вдарили по місцю запуску БпЛА в Донецьку: подробиці
Сили оборони уразили російський ЗРК "Бук-М3". Джерело: Колаж OBOZ.UA

Упродовж 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них – зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі населеного пункту Курошани Запорізької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. За його даними, в районі Донецька українські військові також уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Генштабі зазначили, що такі об'єкти належать до пріоритетних цілей. Їх систематичне ураження має зменшити спроможності РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

Крім того, в районі міста Клімово Брянської області РФ українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Читайте також
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 15,9 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані Генштабу
icon 15,9 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,6 т.
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео
icon 3,6 т.
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 615
Операція "Вівальді": з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку
icon 615
Операція "Вівальді": з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області під удар потрапили телекомунікаційні вузли російських підрозділів.

Ще однією ціллю стали ремонтні підрозділи окупантів у районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області.

У Генеральному штабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 3 жовтня втрати армії РФ зросли на 1750 військових. Станом на ранок 4 жовтня загальні втрати Росії в живій силі сягнули близько 1 540 700 осіб.

Також за добу російські війська втратили 6 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та три засоби ППО. Крім того, було знищено 13 наземних робототехнічних комплексів, 1742 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 527 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюГенеральний штаб ЗСУвійськова технікаРЕББПЛАДонецькУкраїнавійськовіЗбройні Сили Українизброя
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись