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"Система спрацювала на відмінно": українські військові взяли в полон окупантів за допомогою дронів. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,3 т.
"Система спрацювала на відмінно": українські військові взяли в полон окупантів за допомогою дронів. Відео
Окупанти здалися у полон. Джерело: Скриншот з відео

Українські військові за допомогою наземного робота та дрона з гучномовцем змусили двох російських окупантів здатися в полон. Безпілотник передав їм вимогу скласти зброю, після чого загарбники вийшли з піднятими руками.

Подробиці розповіли у Сухопутних військах. Операцію провели дистанційно, щоб не наражати українських бійців на небезпеку.

Як проходила операція

Оператори 159-ї окремої механізованої бригади спершу виявили місце перебування російських військових. Після цього задіяли наземний робот із кулеметом і безпілотник, обладнаний гучномовцем, завдяки чому двоє окупантів погодилися скласти зброю та здатися.

''Система спрацювала на відмінно'': українські військові взяли в полон окупантів за допомогою дронів. Відео

Окупанти здалися у полон. Джерело: Скриншот

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Увесь процес відбувався дистанційно: українські захисники контролювали ситуацію й передавали команди противнику, не наражаючи себе на небезпеку.

"З повітря передали пропозицію скласти зброю. Двоє вийшли з піднятими руками. Далі – команди через гучномовець. Оператори стежать за їх виконанням. Робот контролює ділянку", – наголосили військові.

Техніка успішно виконала поставлене завдання, а двох полонених передали українським військовим із самохідного артилерійського дивізіону.

''Система спрацювала на відмінно'': українські військові взяли в полон окупантів за допомогою дронів. Відео

Окупанти здалися у полон. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки взяли у полон двох окупантів, влаштувавши засідку на маршруті загарбників. Після цього захисникам довелося подолати понад 15 кілометрів пішого переходу, водні перешкоди, постійний вогонь і полювання ворожих БпЛА.

Як писав OBOZ.UA, російський військовополонений розповів про невдалий штурм Малої Токмачки на Запоріжжі. За його словами, окупантам обіцяли відсутність серйозного опору, однак їхню групу розбили, а сам він після невдалої спроби повернутися на фронт вирішив здатися українським захисникам.

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