Систематичні удари по ворожій логістиці тривають: Сили оборони нищать паливозаправники і вантажівки з боєприпасами. Відео

Сили оборони України продовжують завдавати систематичних ударів по логістиці російської армії на території Донецької області. У вересні та жовтні 2026 року зафіксували чотири епізоди ураження ворожого транспорту.

Відео дня

Серед знищених цілей – два паливозаправники бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, а також дві вантажівки. Про це пише Telegram-канал "Досье шпиона".

Де Сили оборони уразили російський транспорт

На оприлюдненому відео показано чотири епізоди ударів по логістичному транспорту російських військ у Донецькій області.

У районі Покровська знищили паливозаправник бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ. Такий самий транспортний засіб уразили поблизу Мангуша.

Ще один епізод зафіксували в районі Новокраснівки. Там знищили вантажний автомобіль із боєприпасами, після чого сталася детонація.

Четвертий удар припав на вантажівку поблизу Золотоустівки. Автомобіль також було знищено.

Коли відбувалися удари по логістиці РФ

За інформацією Telegram-каналу "Досье шпиона", усі чотири епізоди припадають на період із вересня до жовтня 2026 року.

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Нагадаємо, у жовтні Сили оборони України завдали російській армії рекордних втрат за весь період повномасштабної війни. За місяць РФ втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Водночас українські захисники звільнили 96,2 квадратного кілометра території, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж змогли захопити окупанти.

Як повідомляв OBOZ.UA, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України підбили підсумки роботи за жовтень, зафіксувавши рекордні показники ефективності від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки високій інтенсивності вильотів і високій точності ударів жовтень став найпродуктивнішим місяцем за кількістю ліквідованих сил противника.