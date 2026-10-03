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"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 12,4 т.
"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині
Командувач Національної гвардії заслухав доповіді керівників підрозділів. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

Російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони на Харківщині та Донеччині. Лише за тиждень українські підрозділи відбили понад 170 ворожих штурмів.

Про це повідомив командувач Нацгвардії, генерал-майор Олександр Півненко. Він зазначив, що на окремих ділянках у Донецькі області співвідношення наступаючих сил противника до українських військових становить 6 до 1.

"Цими днями відвідав підрозділи Національної гвардії України, які виконують бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Ситуація на цих напрямках залишається динамічною. Лише протягом тижня наші підрозділи у смугах відповідальності відбили понад 170 ворожих атак. Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1", – йдеться у повідомленні.

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''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Російські підрозділи не припиняють атак на Донеччині та Харківщині. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Російські підрозділи не припиняють атак на Донеччині та Харківщині. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Українські сили зривають плани росіян

Півненко поінформував, що російські підрозділи не припиняють атак із залученням піхоти, безпілотників та авіації. Зі свого боку українські військові продовжують утримувати займані позиції, зупиняти штурмові групи противника та завдавати йому втрат.

Важливу роль у стримуванні російського наступу, за словами генерал-майора, відіграють мідлстрайки. Українські підрозділи можуть уражати цілі на відстані 70–100 кілометрів у глибині ворожого тилу, знищуючи військові об’єкти та логістичні маршрути ще до їхнього залучення на передовій.

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Півненко відвідав підрозділи Національної гвардії України. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Командувач Національної гвардії заслухав доповіді керівників підрозділів. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Командувач Національної гвардії заслухав доповіді керівників підрозділів. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

І саме системна робота українських підрозділів є результатом відсутності масштабних проривів російських військ упродовж літа. Йдеться про застосування мідлстрайків, ефективне використання БпЛА, артилерії та розвідки, а також злагоджені дії піхоти й підрозділів забезпечення.

"Але найважливіше за будь-якою технікою, тактикою та цифрами – люди", – переконаний Півненко.

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Командувач Національної гвардії заслухав доповіді керівників підрозділів. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Російські підрозділи не припиняють атак на Донеччині та Харківщині. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Півненко відвідав підрозділи Національної гвардії України. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

Командувач Національної гвардії заслухав доповіді керівників підрозділів, які виконують завдання на визначених напрямках. Під час наради було проаналізовано поточну оперативну ситуацію, тактику дій противника, а також потреби військових напередодні осінньо-зимового періоду.

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Півненко відвідав підрозділи Національної гвардії України. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Півненко відвідав підрозділи Національної гвардії України. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Російські підрозділи не припиняють атак на Донеччині та Харківщині. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

''Ситуація динамічна'': Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині

Командувач Національної гвардії заслухав доповіді керівників підрозділів. Джерело: Facebook/Олександр Півненко

Як писав OBOZ.UA, раніше Півненко заявив, що Росія наразі не має достатньої кількості військових для проведення наступальної операції з території Білорусі чи з боку Чернігівщини в напрямку Києва. Для такої операції російському угрупованню знадобилося б понад 70 тисяч військовослужбовців.

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