''Ситуація напружена'': у Силах оборони розповіли, що відбувається на Олександрівському напрямку. Карта

Російські війська намагаються посилити тиск на українські позиції на Олександрівському напрямку та готуються до можливого прориву. Для цього окупанти накопичують особовий склад, однак Сили оборони не дають їм просуватися вперед.

Відео дня

До того ж наші бійці мають успіхи на окремих ділянках фронту. Про це розповів офіцер батальйону безпілотних систем 23-ї окремої механізованої бригади 20-го армійського корпусу оперативного командування "Південь" із позивним "Артист", передає Еспресо.

Ситуація на Олександрівському напрямку

Як поінформував військовий, ситуація на Олександрівському напрямку є напруженою.

"Ворог намагається накопичувати сили, щоб тиснути на наш передній край. Але ми також накопичуємо свої спроможності, стримуємо ворога, не даємо йому просуватися далі. Навіть маємо деякі успіхи на окремих ділянках нашої відповідальності зі звільнення нашої землі", – наголосив він.

За словами офіцера, за останні два роки ведення бойових дій суттєво трансформувалося. Масовані штурми із залученням бронетехніки, які раніше були поширеною тактикою російської армії, тепер трапляються значно рідше. Натомість дедалі важливішими на фронті стають безпілотні системи.

На Олександрівському напрямку російські війська нечасто використовують важку бронетехніку. Основний акцент вони роблять на повітряних атаках із застосуванням керованих авіабомб, реактивних дронів типу "Шахед" і FPV-безпілотників з оптоволоконним керуванням. Під такими ударами опиняються як позиції українських захисників, так і населені пункти поблизу фронту.

РЕКЛАМА

Втім, додав "Артист", попри зміну озброєння та засобів ураження, підхід противника до наземного наступу залишається подібним. Російські підрозділи намагаються невеликими групами піхоти проникати на нові позиції, зосереджувати там додаткові сили та готувати підґрунтя для подальшого прориву.

"Але їм цього не вдається", – підсумував офіцер.

Як писав OBOZ.UA, раніше начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Польовий розповів, що окупанти зосередили значні сили на Гуляйпільському напрямку та намагаються обійти Оріхівський район оборони з флангів. Метою таких дій ворога є наближення до Запоріжжя та перерізання важливих логістичних маршрутів українських захисників.

Головні історії дня