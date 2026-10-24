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"Ситуація вкрай важка, росіяни замінували дороги": Зеленський розповів про операцію щодо розблокування Олешок

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Ситуація вкрай важка, росіяни замінували дороги": Зеленський розповів про операцію щодо розблокування Олешок
Володимир Зеленський заявив, що планується відновити доступ до Олешок. Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо гуманітарної операції з розблокування окупованих Олешок на Херсонщині. Планується відновити доступ до міста, щоб доправити людям їжу та медикаменти, а також допомогти їм виїхати із зони бойових дій.

Про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні. За словами Зеленського, реалізація домовленості має розпочатися найближчим часом, однак ситуація залишається вкрай складною через мінування доріг російськими окупантами.

"Є домовленість щодо Олешок. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки", – зазначив президент.

Україна готується розблокувати Олешки

Зеленський наголосив, що Україна готова виконати свою частину домовленостей і розраховує на результативність американського посередництва. За словами президента, питання гуманітарної операції обговорювали певний час на різних рівнях.

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"Сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій", – сказав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що російські війська замінували дороги на окупованій частині Херсонщини, що значно ускладнює доступ до міста та проведення гуманітарних заходів.

''Ситуація вкрай важка, росіяни замінували дороги'': Зеленський розповів про операцію щодо розблокування Олешок

Володимир Зеленський. Джерело: Getty

Яка ситуація в окупованих Олешках і що відомо про гуманітарну операцію

Нагадаємо, окуповані Олешки на Херсонщині опинилися фактично відрізаними від зовнішнього світу. Місто залишилося без регулярного постачання продуктів, а запаси їжі, які місцеві жителі вирощували на власних городах, почали вичерпуватися.

''Ситуація вкрай важка, росіяни замінували дороги'': Зеленський розповів про операцію щодо розблокування Олешок

Окуповані Олешки. Джерело: Скриншот

Ситуацію ускладнюють заміновані дороги, небезпека під час евакуації та відсутність доступу до медичної допомоги. Спроби домовитися про гуманітарний коридор для безпечного виїзду мешканців тривалий час не давали результату, а один із гуманітарних конвоїв раніше потрапив під обстріл.

Європейський Союз закликав Росію забезпечити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та дозволити евакуацію мирних жителів. Росія, як окупаційна держава, повинна дотримуватися зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Як писав OBOZ.UA, Україна та Росія підтвердили запровадження режиму тиші на Херсонському напрямку для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках. Домовленість передбачає доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільних мешканців із заблокованого міста.

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