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"Танки можуть бути безпілотними, немає сенсу відправляти людей": командувач Нацгвардії пояснив, якою бачить армію України через десять років

Іван ЧерленськийІван Черленський
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"Танки можуть бути безпілотними, немає сенсу відправляти людей": командувач Нацгвардії пояснив, якою бачить армію України через десять років
Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко. Джерело: Пресслужба Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України

Через десять років українська армія може суттєво змінитися: дедалі більше бойових завдань замість військовослужбовців виконуватимуть роботизовані системи та безпілотна техніка. Зокрема, танки зможуть діяти без екіпажів.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі КШДУ-media. Він поділився своїм баченням розвитку української армії на найближче десятиліття.

За словами Півненка, майбутнє війни залежатиме від масштабнішого застосування роботизованих технологій. Ідеться як про повітряні безпілотники, так і про наземну бойову техніку, яка зможе виконувати завдання без екіпажу.

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"Танки можуть бути безпілотними. Немає сенсу відправляти людей", – наголосив командувач Нацгвардії.

Такий підхід передбачає, що дедалі більше завдань виконуватимуть дистанційно керовані й автоматизовані системи, а військовим не доведеться безпосередньо перебувати в найнебезпечніших місцях.

Це дасть змогу зменшити ризики для особового складу, зберігши спроможність армії виконувати бойові завдання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group збили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів. Відео перехоплення опублікував у своєму Telegram-каналі Олександр Півненко. Російський безпілотник призначений для повітряної розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів.

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