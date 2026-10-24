''Тепер думають лише про оборону'': у Третьому корпусі заявили про повний зрив планів РФ щодо захоплення Краматорська та Слов'янська

Загальновійськова операція "Вівальді", яку проводять українські захисники на Донбасі, триває. Одне з завдань операції – зупинити просування російських загарбників та відкинути їх. На Лиманському напрямку це завдання було виконане, причому одночасно було зірвано плани росіян по охопленню Краматорська та Слов'янська.

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Про це розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Офіцер зазначив, що принаймні на цьому напрямку загарбники "тепер думають лише про оборону".

Зламані клешні

Росіяни намагалися охопити Слов'янськ і сусідній Краматорськ у "клешні" з подальшим вибиттям з цих населених пунктів українських сил, пояснив офіцер.

"В ході операції "Вівальді" ми просто знищили одну з таких "клешень". Як наслідок, не лише зупинили просування противника, а й відкинули його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", – зазначив Максим Жорін.

Таким чином плани росіян по оточенню й захопленню Краматорська та Словʼянська "повністю зірвані", пояснив він.

"Своїми діями ми змусили ворога перейти до режиму спроб стабілізації та утримання вже наявних позицій. І очевидно нанесли їм серйозний моральний удар, який можемо спостерігати в істериках різних "z-блогерів", – додав Максим Жорін.

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Про що мова

Офіцер не уточнює, та верхня частина цих "клешень", яка за словами Жоріна вже знищена – це Зелена Долина, а також сусідні населені пункти Липове й Колодязі. У жовтні 2026 року в межах четвертого етапу наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку Сили оборони України повністю деокупували та повернули під свій контроль ці землі.

На мапі (нижче) цю "знищену клешню" позначено синім кольором.

Головні історії дня

Успішна військова операція, проведена бійцями Третього армійського корпусу та інших підрозділів, дозволила вирівняти лінію фронту.

До речі, під час контрнаступу в районі Зеленої Долини українські бійці "Мазда" й "Максимус" разом із побратимами взяли в полон шістьох окупантів. Серед них були двоє іноземних найманців – як це було, дивіться нижче.

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Ситуація на напрямку

Як повідомляв OBOZ.UA, за минулу добу загарбники чотири рази намагалися просунутися по "клешні" Лиманського напрямку (в бік Колодязів, Зарічного та Закітного), та українські захисники відбили ці атаки. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

Причому на нижній частині "клешень", на Краматорському напрямку противник взагалі штурмових дій не проводив.

За підрахунками Генштабу, того дня Сили оборони загалом скоротили чисельність війська загарбників ще на 1980 окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати ворога у живій силі на ранок 24 жовтня сягнули 1 576 600 осіб.