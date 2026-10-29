Тепер вони літають на 500+ км: що відомо про ракету ''Довгий Нептун'', якою Україна знищує російські аеродроми. Фото

Україна розробила ракету "Довгий Нептун" на основі протикорабельного " Нептуна", який прийняли на озброєння у 2020 році. Нову модифікацію випробували та застосували в бойових умовах, а в жовтні 2025 року нею вдарили по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області.

Відео дня

Історію створення та розвитку українських ракет сімейства "Нептун" описує видання Militarny. За наведеними даними, нова версія отримала довший корпус, збільшений діаметр і змінену носову частину. Її розробили для ураження наземних цілей, зокрема об'єктів углибині території противника.

Від протикорабельної ракети

Розробка "Нептуна" розпочалася у 2010 році в конструкторському бюро "Луч" з ініціативи його керівника Олега Коростельова. Спочатку роботи фінансували власним коштом підприємства, а у 2012 році держава відкрила дослідно-конструкторську роботу зі створення нової ракети.

Після окупації Криму у 2014 році Україна втратила частину військово-морських сил і берегових ракетних засобів. Це посилило потребу в розробці власної зброї для протидії російським кораблям.

Перші публічні льотні випробування "Нептуна" відбулися 30 січня 2018 року. У грудні того ж року ракета знищила надводну мішень, подолавши маршрут завдовжки 280 км. А 23 серпня 2020 року береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України.

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Нові можливості

Початкова версія ракети Р-360 призначалася передусім для ураження кораблів. Її дальність стрільби становила від 7 до 280 км, а маса бойової частини – 150 кг. У польоті над морем ракета могла триматися на висоті 3–10 м над хвилями та розвивати швидкість близько 900 км/год.

Однак під час повномасштабної війни виникла потреба в модифікації, здатній уражати цілі вглибині суходолу. Для цього знадобилися інша система наведення та збільшена бойова частина.

Головні історії дня

Про розробку такої ракети стало відомо навесні 2023 року. У грудні того ж року тодішній заступник міністра оборони Іван Гаврилюк публічно назвав нову модифікацію "Довгим Нептуном".

Дальність до 1000 км

У березні 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що "Довгий Нептун" пройшов випробування та успішне бойове застосування.

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Нова ракета отримала індекс Р-360Л. Порівняно з початковою версією вона має довший корпус, більший діаметр, змінену носову частину та збільшені рулі.

За оприлюдненими характеристиками, ракета комплексу "Нептун-Д" має такі параметри:

- Дальність польоту – до 1000 км.

- Довжина – близько 6 м

- Діаметр корпусу – 500 мм.

- Маса бойової частини – 260 кг.

Також заявлено можливість польоту над складним рельєфом, проходження маршруту без супутникової навігації та наведення на наземні цілі. Дослідник ракетного озброєння Фабіан Гоффман припускає, що ракета може використовувати систему корекції за рельєфом місцевості TERCOM, яка допомагає орієнтуватися за відсутності супутникових сигналів.

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Оновлена пускова

"Довгий Нептун" отримав нову пускову установку на шасі Tatra. Вона має два великі транспортно-пускові контейнери квадратного перерізу. Ймовірно, нову конструкцію обрали через збільшення розмірів ракети, які ускладнили використання старої установки.

У ніч проти 14 листопада 2025 року Володимир Зеленський уперше оприлюднив відео з оновленою пусковою платформою.

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Водночас Україна розробляла й інші варіанти ракети сімейства "Нептун". У жовтні 2025 року Міністерство оборони показало литовській делегації ще одну конфігурацію, яку називають "Товстим Нептуном". На її корпусі помітні два бічні напливи для додаткового палива.

Офіційні характеристики цієї версії не оприлюднили. За оцінками, вона може мати бойову частину масою 150 кг і дальність польоту 400–600 км.

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Удар по аеродрому

15 жовтня Сили оборони України завдали удару ракетами "Довгий Нептун" по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. За наведеними у матеріалі даними, внаслідок атаки знищено щонайменше чотири російські бомбардувальники Су-34, ще два літаки пошкоджено.

Цей удар став одним із прикладів бойового застосування української ракети для ураження наземних військових об'єктів на значній відстані.

Ракета "Нептун", яку спочатку створювали для боротьби з кораблями, перетворилася на сімейство озброєння з різними конфігураціями та призначенням. Водночас частина характеристик нових модифікацій залишається непублічною.

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