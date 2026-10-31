The Telegraph: РФ наростила удари по Україні, скориставшись обмеженою швидкістю Starlink

Росія різко збільшила кількість ракетних та дронових ударів по Україні в період, коли було призупинено обмін американськими розвідувальними даними та виникли обмеження у роботі супутникового зв’язку Starlink. У цей період інтенсивність російських атак зросла на 58%.

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Про це пише The Telegraph. Видання наводить результати спільного аналізу з Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

РФ скористалася паузою в американській підтримці

За даними CSIS, проаналізованими The Telegraph, у період із 12 до 24 жовтня Росія здійснила близько 4003 ударів. Для порівняння, протягом попереднього аналогічного 12-денного періоду було зафіксовано 2527 російських атак.

Видання нагадує, що 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що напередодні Україна зазнала ракетної атаки без звичного завчасного попередження від союзників.

Наступного дня, 14 жовтня, Україна підтвердила, що доступ до Starshield – військової версії комерційної супутникової системи Starlink від SpaceX – було обмежено.

Дослідниця Росії в Інституті вивчення війни Катерина Шимків зазначила, що Україна значною мірою покладається на американські розвідувальні дані для завчасного попередження про російські балістичні ракети, а також на Starlink для протидії російським безпілотникам.

За її словами, Росія скористалася перебоями в обміні розвідданими для проведення зимової кампанії повітряних атак та завдання Україні більших втрат і руйнувань.

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Через обмеження Starlink знизилася ефективність перехоплення

The Telegraph зазначає, що тимчасова втрата доступу до розвідданих і високошвидкісного супутникового інтернету ускладнила для України перехоплення безпілотників і ракет, що наближалися до цілей.

У період із 30 вересня до 11 жовтня Україна перехоплювала в середньому 87% російських ракет і безпілотників. У наступний 12-денний період, із 12 до 23 жовтня, цей показник знизився до 84,9%.

Особливо низьким рівень перехоплення був у перші дні після повідомлення Зеленського про припинення обміну американськими розвідувальними даними.

Головні історії дня

12 жовтня українські сили перехопили 150 із 184 зафіксованих ракет і безпілотників – 81,5%. Наступного дня було знищено 168 із 216 запущених цілей, тобто 77,8%.

Росія різко збільшила кількість запусків ударних дронів

Паралельно російська армія активніше почала застосовувати ударні безпілотники, зокрема реактивні моделі "Герань-4" і "Герань-5".

До виникнення проблем із супутниковим зв’язком було зафіксовано 103 запуски таких дронів. У наступний аналогічний 12-денний період їх кількість зросла до 382.

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Також збільшилося застосування безпілотників Shahed-136. За підрахунками, наведеними The Telegraph, протягом 12 днів до 12 жовтня російські війська запустили приблизно 1939 таких апаратів.

Упродовж наступних 12 днів кількість запусків зросла до 3219 – приблизно на 66%.

Дослідник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Ерік Тірстен-Нюман вважає, що цей епізод може підштовхнути Україну до прискорення роботи над зменшенням залежності від американських технологій.

Як повідомляв OBOZ.UA:

У Пентагоні відмовилися розслідувати обмеження Starlink для України. Сенатори вимагали відповіді на два ключові питання: чи були причетні до збою посадовці уряду США та чи використовував Маск лазівку в системі. Відсутність відповідей щодо розслідування викликає питання щодо рівня влади, яку Маск має над критично важливою системою зв'язку.

Після обмеження Starlink в Україні Європа шукає способи зменшити технологічну залежність від США та зниження прив’язаності до будь-якого окремого постачальника критично важливих технологій.