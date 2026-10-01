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"Точно не антени": Росія почала атакувати Україну дронами з "вусами". Фото

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
"Точно не антени": Росія почала атакувати Україну дронами з "вусами". Фото
РФ почала застосовувати нові ударні БПЛА
Джерело: Telegram/Сергій "Флеш"

Росія почала застосовувати проти України ударні дрони з незвичайними конструкціями, схожими на "вуса". Наразі точно невідомо, для чого росіяни встановили ці елементи на безпілотниках.

Про це у Telegram повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш". Також він опублікував відповідне фото.

"Ми поки що точно не знаємо, навіщо ці вуса. Це точно не антени", – написав він.

''Точно не антени'': Росія почала атакувати Україну дронами з ''вусами''. Фото

Дрон з "вусами"

Джерело: Telegram/Сергій "Флеш"

Версії щодо призначення "вусів"

Точне призначення нової конструкції наразі залишається невідомим. Водночас у коментарях під дописом Бескрестнова користувачі висунули кілька припущень щодо можливого призначення незвичних елементів.

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Зокрема, один із коментаторів припустив, що це можуть бути контактні "вуса", які використовують для ураження невеликих цілей, наприклад ліній електропередач або веж.

''Точно не антени'': Росія почала атакувати Україну дронами з ''вусами''. Фото

Дрон з "вусами"

Джерело: Telegram/Сергій "Флеш"

Інший користувач припустив, що конструкція може виконувати роль додаткового тригера детонатора, подібного до того, що застосовується на FPV-дронах.

Ще одна версія полягає в тому, що "вуса" можуть бути елементом керування. За припущенням коментатора, це може бути підрулювальний пристрій із площиною, що обертається на сервоприводі.

Водночас жодна з цих версій наразі офіційно не підтверджена.

Росія вдосконалює ударні дрони

Нагадаємо, 30 вересня Росія вперше застосувала реактивний безпілотник із кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням (КРСН). За словами фахівця із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергія Бескрестнова, такий боєзаряд розроблений для ураження високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

''Точно не антени'': Росія почала атакувати Україну дронами з ''вусами''. Фото

"Герань-4". Ілюстративне фото.

Джерело: РосЗМІ

Конструкція КРСН передбачає основний заряд вагою 40 кг і чотири додаткові модулі ураження. Бескрестнов припустив, що російські війська можуть планувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередачі.

Також російські війська вже понад рік використовують "Шахеди" та "Гербери" як носії для FPV-дронів. За словами Сергія Бескрестнова, на один безпілотник можуть кріпити по два FPV, якими керують через LTE-модем, однак ефективність такої конструкції залишається низькою. 

Як писав OBOZ.UA, Росія почала застосовувати проти України реактивні "Шахеди", які фактично одразу після виробництва вирушають на бойові завдання. На уламках збитих дронів Сергій Бескрестнов виявив маркування з датами виготовлення деталей 3 та 4 вересня 2026 року, зазначивши, що самі безпілотники були зібрані ще пізніше.

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