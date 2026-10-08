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Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський "Шахед". Відео

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський "Шахед". Відео
"Sargan 3000" знищив російський "Шахед". Джерело: Скриншот

Морський безекіпажний катер "Sargan 3000" знищив російський "Шахед" вогнем із встановленої на борту турелі. Безпілотник уразили, коли він перебував на mesh-мережі.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram. Військові також оприлюднили відео ураження "Шахеда".

У відомстві зазначили, що вогонь по повітряній цілі вели саме з турелі морського безекіпажного катера.

Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський ''Шахед''. Відео

Морський безекіпажний катер бере на приціл російський "Шахед". Джерело: Скриншот

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Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський ''Шахед''. Відео

"Sargan 3000" бере на приціл російський "Шахед". Джерело: Скриншот

Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський ''Шахед''. Відео

Результат роботи "Sargan 3000". Джерело: Скриншот

У ВМС наголосили, що продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як ВМС ЗС України спільно з Головним управлінням розвідки застосували "Sargan 3000" для знищення російського морського безекіпажного катера в Чорному морі. Це був перший в історії морський бій між безекіпажними катерами.

У квітні 2026 року "Sargan 3000" офіційно прийняли на озброєння ВМС України. Це багатоцільовий морський безпілотний ударний комплекс.

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