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"Треба мати критичне мислення": в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
icon 3,6 т.
"Треба мати критичне мислення": в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня
Оріхів залишається під контролем ЗСУ. Джерело: libkos/Instagram, НПУ, колаж OBOZ.UA

Всі заяви командування російського війська загарбників про нібито "бої в Оріхові", зачистку міста від українських захисників, й загалом про "значні просування" на Запорізькому напрямку не відповідають дійсності. Так, окупантам віддано наказ до кінця жовтня поточного року захопити Оріхів, Преображенку та Таврійське. Проте цей наказ виконати неможливо, бо загарбники не в змозі закріпитися в Оріхові.

Про це повідомила речниця угруповання Сил "Південь" Анастасія Шевченко. За її словами, "достатньо мати критичне мислення", щоб зрозуміти, що заяви загарбників про просування є фейковими.

Знищення ворога

''Треба мати критичне мислення'': в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня

Оріхів – під контролем ЗСУ. Джерело: libkos/Instagram

"За наявною інформацією, російське командування поставило завдання до кінця жовтня захопити Оріхів, Преображенку та Таврійське. Проте наші підрозділи успішно зривають плани росіян. Ворог тут зазнає значних втрат", – розповіла Анастасія Шевченко.

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Росіяни намагаються проникнути до Оріхова малими групами (до двох осіб максимум), але "їм це не вдається, адже підрозділи угруповання Сил "Південь" своєчасно виявляють їх, відстежують їхні переміщення та завдають ураження і у передмісті, і безпосередньо в межах міста", зазначила представниця українських захисників.

Фейкові доповіді

''Треба мати критичне мислення'': в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня

Оріхів – під контролем ЗСУ. Джерело: libkos/Instagram

Незважаючи на реальну картину, загарбники на місцях доповідають вищому командуванню про нібито зачистку 50% Оріхова від українських військових. Зокрема, вони стверджують, що зачистили 2 800 будинків і що в місті вже накопичилось понад 150 російських окупантів.

"Це фейкові доповіді. Про це, зокрема, свідчать обстріли населеного пункту росіянами. Лише увечері вчора, 16 жовтня, росіяни скинули на місто 16 КАБів. Достатньо мати критичне мислення, аби розуміти, що якби інформація, подана росіянами про контроль над Оріховом була достовірна, то авіація не застосовувалась би у такій кількості по місту", – пояснила Шевченко.

Ситуація на напрямку

''Треба мати критичне мислення'': в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня

Актуальна мапа Оріхівського напрямку. Джерело: скриншот

Аналогічна ситуація й в Преображенці. Хоча загарбники доповіли своєму командуванню, що в цьому населеному пункті зачистили 754 будинки та що там перебувають 56 російський військових, "ця інформація також неправдива".

"Ворог дуже перебільшує свої "здобутки", сили і засоби. В Оріхів та Преображенку дійсно намагаються пробратись інфільтраційні групи особи, але наші підрозділи їх успішно виявляють та знищують", – запевнила представниця Сил "Південь".

''Треба мати критичне мислення'': в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня

Оріхів – під контролем ЗСУ. Джерело: libkos/Instagram

Загалом з початку жовтня українські воїни на Запоріжжі знищили 2 760 окупантів та 1 150 одиниць озброєння та військової техніки.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня російський командувач військом окупантів Герасимов доповідав кремлівському злочинцю Путіну, що на Запоріжжі загарбники нібито ведуть бої вже в Оріхові і взагалі вже у 5 км від обласного центра. Також він вихвалявся "звільненням" Добропілля, Олексієво-Дружківки тощо.

''Треба мати критичне мислення'': в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня

Оріхів – під контролем ЗСУ. Джерело: libkos/Instagram

У Генеральному штабі ЗСУ спростували такі заяви про нібито захоплення 92 українських населених пунктів від початку вересня та суттєвого наближення ворога до Запоріжжя. Наразі Костянтинівка, Добропілля та інші міста, про "звільнення" яких заявляла країна-агресорка, залишаються під контролем Сил оборони України.

Проте російські окупанти і справді зосередили значні сили на Запоріжжі та намагаються обійти Оріхівський район оборони з флангів. Метою таких дій ворога є наближення до обласного центру та перерізання важливих логістичних маршрутів українських захисників.

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