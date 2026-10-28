Трегубов розповів, чи є окупанти в Куп'янську. Карта

У Куп'янську (Харківська область), окрім Сил оборони, залишаються невеликі групи окупантів, які змогли закріпитися в північній частині міста. Росіяни проникали туди через Голубівку за допомогою трубопроводу.

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Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що після операції "Велес", спрямованої на виведення трубопроводу з ладу, нових успішних спроб проникнення ворога не фіксували.

Росіяни проникли в північні райони Куп’янська через трубу

"Після того, як один раз росіяни були з Куп'янська фактично вибиті, і після того, як росіяни у Голубівці змогли намалювати собі сіру зону і, в тому числі, використовувати трубу, вони змогли інфільтрувати певну чисельність – десь кілька десятків осіб, у північні райони, і там закріпитися", – наголосив Трегубов.

За словами речника, Куп’янськ зазнав менших руйнувань, ніж, до прикладу, Вовчанськ. У місті збереглося чимало капітальних будівель, які українські та російські військові можуть використовувати як укриття й позиції для виконання бойових завдань.

Трегубов також пояснив, що операція "Велес" мала на меті остаточно вивести з ладу трубопровід, яким російські військові користувалися для прихованого проникнення на Куп’янському напрямку. Після її проведення успішних спроб інфільтрації окупантів у бік Куп’янська більше не фіксували.

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На боці РФ на Харківщині воюють іноземці

Крім того, у російських підрозділах на Харківщині воюють найманці з Латинської Америки та Африки, а також, рідше, з країн Азії. За оцінкою речника, таких бійців небагато, а за бойовими характеристиками вони суттєво не відрізняються від інших військовослужбовців РФ.

"Але вони є, і вони є одним з джерел поповнення російського особового складу", – підсумував Тригубов.

Головні історії дня

Нагадаємо, українські захисники захопили понад 30 окупантів у трубі газогону на Куп'янщині під час операції "Велес". Російські загарбники заявили, що умови їхнього перебування в полоні більш ніж достойні і їх "прийняли як рідних".

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп'янському напрямку, просунувшись більш ніж на 15 км підземними комунікаціями в тил російських окупантів.