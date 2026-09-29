У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ймовірно перебувають військові 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до створення умов, через які жителі міста залишилися без доступу до їжі та необхідної допомоги.

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Цивільні потерпають від гуманітарної кризи та голоду, оскільки російські окупанти фактично утримують Олешки в блокаді. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Що відомо про 126 бригаду та її командира

126-ту окрему бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ створили у 2014 році на основі колишньої української 36-ї бригади. Після окупації Криму частина її військовослужбовців перейшла на бік Росії, а нині підрозділ базується у селі Перевальне.

Після початку повномасштабного вторгнення бригада брала участь у боях на Херсонщині, зокрема за Вознесенськ. За даними Генштабу ЗСУ, вже до середини квітня 2022 року вона втратила до 75% особового складу, однак російська влада згодом надала підрозділу статус "гвардійського".

Наразі бригада продовжує діяти на Херсонському напрямку у складі російського угруповання "Днепр".

Станом на травень 2025 року командиром 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ називали полковника Олега Александрова. Інформація про нього з’являлася в російських Telegram-каналах, де також публікували матеріали про його нібито "героїчні" вчинки, які поширювали серед школярів у Твері у вигляді листівок.

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Александров народився 1987 року та здобув військову освіту в Московському вищому військовому командному училищі й Загальновійськовій академії ЗС РФ. Російські джерела стверджували, що після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у боях, зокрема відбив атаку українських військових, захопив у полон американських найманців і продовжив бій після поранення у 2023 році.

В одному з інтерв’ю Александров також розповідав про свого діда, який після Другої світової війни воював проти "бандерівців" на заході України. До призначення на командну посаду в 126-й бригаді він очолював 17-й танковий полк 70-ї дивізії РФ, який дислокувався на лівобережжі Херсонщини.

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Водночас незалежний OSINT-проєкт називає командиром 126-ї бригади іншого офіцера – 43-річного Костянтина Кочеткова.

Що відомо про 331-й полк та його командира

331-й гвардійський парашутно-десантний полк є частиною 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Підрозділ дислокується у Костромській області та належить до елітних формувань російських десантних військ.

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Полк фігурує у звітах про події під Іловайськом у 2014 році, а його військовослужбовців звинувачують у розстрілі українських бійців, які виходили з оточення через так званий "зелений коридор".

Після початку повномасштабного вторгнення 331-й полк брав участь у наступі на Київщині, а згодом воював на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках. У 2024 – на початку 2025 року його залучали до боїв за Часів Яр.

За наявними даними військові цього підрозділу нині також перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.

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Командиром 331-го полку є 40-річний Олег Морозов із позивним "Холод". На цю посаду його призначили у серпні минулого року.

До цього Морозов був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, дислокованої у Приморському краї. Цей підрозділ брав участь у боях за Журавку на Сумщині.

Як писав OBOZ.UA, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію в окупованих Олешках та інших громадах Херсонщини. За його словами, гуманітарна катастрофа на тимчасово окупованому лівобережжі області спричинена діями Росії, яка блокує надходження допомоги та перешкоджає евакуації цивільного населення.

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