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"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
5,1 т.
"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео
Операцію було проведено поблизу Лиману. Джерело: Скриншот

Російські воєнкори поскаржилися на безпрецедентну атаку українських наземних роботизованих комплексів на позиції окупантів поблизу Лимана. За їх інформацією, до штурму залучили понад 20 роботів, оснащених гранатометами, кулеметами та вибухівкою.

Про це йдеться в російських Telegram-каналах. Командування назвало це тривожним сигналом і визнало, що Україна виводить застосування наземних дронів на новий рівень.

Російські воєнкори визнали нову загрозу з боку України

За інформацією російських Z-каналів до операції залучили 28 НРК зі складу 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Стверджується, що два роботи були оснащені автоматичними гранатометами Mk-19, ще 18 мали по два протитанкові гранатомети AT-4, а 8 – були дронами-камікадзе.

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

До операції залучили 28 НРК. Джерело: Скриншот

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''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

Воєнкори визнали, що цей випадок є тривожним сигналом. Джерело: Скриншот

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

Воєнкори визнали, що цей випадок є тривожним сигналом. Джерело: Скриншот

Російська сторона заявила, що виявити групу вдалося завдяки розвідці, а атаку нібито відбили за допомогою FPV-дронів і безпілотників зі скидами. Проте воєнкори визнали, що цей випадок є тривожним сигналом.

"Незважаючи на відбиття атаки, це черговий дзвіночок, що війна дронів на передовій з боку супротивника поступово виходить на новий рівень", – йдеться у повідомленні.

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

До операції залучили 28 НРК. Джерело: Скриншот

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

Воєнкори визнали, що цей випадок є тривожним сигналом. Джерело: Скриншот

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

До операції залучили 28 НРК. Джерело: Скриншот

Окупанти зазначили, що спочатку ЗСУ почали використовувати НРК для більшості прифронтових логістичних завдань, щоб убезпечити військових від ворожих ударів. Тепер, за їхніми словами, Україна випробовує нову тактику й перетворює бойові наземні роботизовані комплекси із засобів підтримки на самостійну ударну силу, з метою зменшити втрати серед штурмовиків.

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

Повідомлення. Джерело: Скриншот

''Тривожний дзвіночок'': у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що українські захисники з підрозділу "Братство", що в складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, випробовують новий наземний роботизований комплекс. Він незвичний тим, що озброєний вогнеметами. Відомо, що цей НРК тестується українськими воїнами з вересня.

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