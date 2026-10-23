''Це була звичайна родина'': на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото

На Вінниччині провели в останню путь Галину Пікалову, її доньку Олену та 13-річну онучку Ксенію Усіх трьох у Краматорському районі 12 жовтня вбили російські війська.

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Родина Галини Пікалової рік тому виїхала з Донеччини, рятуючись від війни, на Вінниччині знайшли останній спочинок і вбиті російським обстрілом мати, донька та онука. Про це повідомили у Глуховецькій селищній територіальній громаді та у Білопільському старостинському окрузі.

Що відомо

У Глуховецькій громаді 22 жовтня оголосили Днем жалоби .Цього дюня там попрощалися з трьома жительками Краматорська: Ганною Пікаловою, її донькою Оленою та онучкою Ксенією, якій було всього 13 років.

Усі троє загинули внаслідок російського обстрілу 12 жовтня. Того дня, об 11:15, окупанти вкрили селище Черкаське Краматорського району вогнем із РСЗВ "Смерч".

У громаді розповіли, що Галина Степанівна народилася 7 жовтня 1964 року в Новодонецькому Донецької області. У 16 років приїхала до Краматорська, навчалася в училищі, а згодом влаштувалася на роботу до Новокраматорського машинобудівного заводу, де працювала розмітницею до останнього дня.

У Галини та її чоловіка було дві доньки, Валентина та Олена, дочекалося подружжя й онуків.

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Донька Олена, що загинула разом з мамою, народилася 27 жовтня 1989 року в Краматорську. Навчалася у першому інтернаті міста, після дев’яти класів працювала у торгівлі. Виховувала двох дітей – Ксенію та Костянтина.

13-річна Ксенія народилася 20 серпня 2013 року в Краматорську та навчалася у 22-й школі.

"Вона була світлою, доброю і чуйною дитиною. Їй було лише тринадцять років – усе життя було попереду. Але російська зброя забрала одразу три покоління родини. Галина, Альона та Ксенія були звичайними українцями, які жили, працювали, виховували дітей і любили свою землю. Вони не були "ждунами", не підтримували путінський режим і не чекали жодного "освобождєнія". Вони не чекали чужої армії – вони жили у своїй Україні", – кажуть у громаді.

Головні історії дня

Майже рік тому родина Валентини Пікулової перебралася до села Білопілля, з ними переїхали ще чотири сім'ї, родичі та друзі Пікулових, котрі, як і вони самі, рятувалися від війни.

Нині у Білопіллі залишаються чоловік Галини Віктор, її друга донька Валентина та онук Костянтин, чиї мама та сестра загинули разом з бабусею.

"Жителі Білопілля не залишили переселенців сам на сам із бідою. Їм надали безкоштовне житло, допомогли облаштуватися. Діти відвідують місцеву школу, старший син навчається у Бердичівському професійному училищі, а чоловік служить у Збройних Силах України, захищаючи нашу державу", – кажуть у Білопільському старостаті.

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Поховали трьох жертв російської агресії на сільському цвинтарі у Білопіллі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у Кривому Розі попрощалися з чоловіком, якого вбила Росія. У нього залишилися донька та син.

Також стало відомо, що Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку.