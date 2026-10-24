"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів

Україна за останні три місяці отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Однак потреби нашої держави значно перевищують обсяги отриманих боєприпасів.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News. За його словами, українській армії потрібно в середньому 350 таких ракет щомісяця, тому кожна одиниця має вирішальне значення.

Для України важлива кожна ракета до ППО

"Все важко знайти. Кожну ракету важко знайти… Я отримав від нашого стратегічного партнера 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо... але це дуже важливо. Я просто намагаюся сказати, що кожна ракета має значення", – наголосив український лідер.

Зеленський також навів приклад бойових дій на Близькому Сході, де впродовж перших двох діб країни застосували близько 2 тисяч ракет, отриманих від держав-партнерів.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував, що Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, де також потрібні значні обсяги озброєння. Разом з тим європейські партнери мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3, частину яких Київ розраховує отримати для захисту від російських балістичних атак узимку.

Як повідомляв OBOZ.UA, Радослав Сікорський також заявляв, що Польща не має можливості передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки сама не належить до тих країн НАТО, які мають достатні запаси таких боєприпасів. Однак, додав очільник МЗС, Варшава підтримує Київ всіма доступними їй способами.