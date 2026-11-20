Коротко про нічну атаку. Не унікальна порівняно з іншими, але деякі моменти треба підсвітити – дещо нове й рекордне все-таки є.

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По-перше, це аж ніяк не відповідь за Кримський міст. Ракети програмувалися й споряджалися за тиждень до його падіння. Найімовірніше, атака мала інформаційно підсилити візит х*йла до Китаю.

По-друге, збільшення кількості крилатих ракет і реактивних "Шахедів". Щодо останніх узагалі максимум – летіло аж 123 штуки, але тепер рекорд і в нас: відсоток збиття сьогодні зріс до 83%, а середній показник сягнув 80%. Звичайних поршневих дронів та імітаторів зафіксували 281, із них знешкодили 278 (майже 99%). А загалом дронів летіло 404. Ворог явно наростив виробництво й пробує тиснути масою, але наша ППО, авіація та РЕБ уже навчилися працювати й по швидкісних цілях.

По-третє, розосередження атаки. Балістика – по мостах та енергетиці Києва, а крилаті ракети – суто на західні області. Півні знають про наші 90% перехоплення крилатих ракет навколо Києва, тому полетіли вибивати енергетику на заході України. Але й тут ПвК "Захід" разом з авіацією знищило 19 Калібрів, 42 ракети Х-101 і 41 реактивний Шахед. Загальний показник мене також приємно здивував – наші козаки сумарно приземлили аж 79 із 84 крилатих ракет! Це 94% – наймасованіший залп крилатих ракет за цю осінь і настільки висока ефективність.

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Водночас балістика залишається головним болем. Загалом пустили 27 балістичних і аеробалістичних ракет – перехопити вдалося 3. Через дефіцит протиракет під час таких одночасних залпів працювати складно. У Києві били прицільно по переправах та об'єктах життєзабезпечення: Подільсько-Воскресенським мостом перекрито рух із правого берега на лівий, на Південному – рух лише з лівого на правий і з обмеженнями за вагою, на Дарницькому теж є пошкодження. Запустили кільцеву електричку, щоб розвантажити трафік.

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У регіонах також суттєво прилетіло по підстанціях, лініях електропередачі та залізниці. АЕС вимушено знижували потужність, у західних областях застосовували екстрені відключення, у Львові влучили в станцію "Скнилів" – були затримки поїздів, є загиблі та поранені. Але й наші сили вночі відпрацювали по ворожих пускових установках балістики: 3 уразили, одну точно знищили.

А тепер – загальний висновок щодо ВКА.

Півні нічого унікального не зробили. Це знову типова атака заради приниження та знищення енергетики, щоб погіршити МПС українців і змусити їх тиснути на владу, яка не хоче поступатися територіями та йти на компроміси. Саме це хуйло й казав у Китаї.

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Крилаті ракети пускали хвилями, плюс рекорд "Калібрів" із Чорного моря – схоже, півні відновили пускові установки ЗС-14 на своїх "Адміралах" і дали залп одразу в 22 ракети (нагадаю, що лише ПвК "Захід" 19 із них збило!). Усі три кораблі (два по 8 і один на 6 ракет) відстрілялися, отже, два місяці на відновлення минули. Для СБУ й ВМС повернулися старі знайомі цілі в Новоросійську.

Хвилями б'ють, щоб перевантажити ППО та вдарити повторно по визначених цілях. Мету такої тактики вже пояснював: добити об'єкт, якщо першу хвилю збили, і поцілити в рятувальників, які прибули на місце. Цього разу загинули працівники водоканалу – мої співчуття рідним і близьким цих Героїв.

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Основний удар був саме крилатими ракетами: 22 Калібри з Чорного моря та 62 ракети Х-101. Але підняті у повітря 7 літаків Ту-95МС та 5 Ту-160 – не можуть дати таку цифру запущених ракет. Вони давно підвішують по 4 ракети на Ту-95 та лише один внутрішній барабан на 6 ракет в Ту-160. Виходить 58 ракет у залпі, а отже – півні додавали ще й ракети Іскандер-К, в кількості 4 штук, тобто 2 пускових. Стратегічна авіація не може дати більший залп через моторесурс літаків. Вони і так половинну загрузку роблять по ракетах, а щоб збільшити залп додали наземний пуск крилатих Іскандер-К. Тобто, замість двох балістичних пускових – виходили на рубежі дві крилатих. І це також добре.

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Сьогодні вперше з літа з'явилася точна цифра запущеної балістики з Цирконами – 27 штук. І вона завжди має бути парною. І непарною вийшла через те, що ми в черговий раз впливаємо на пускові. Офіційно – вразили 3 пускових, і одна була точно знищена. Можливо, одна з вражених і випустила лише одну ракету, а через вплив на інші – залп міг бути більшим за 27 ракет.

Останнє, що помітив нового, – друга ВКА за місяць. У попередні місяці така атака була одна, у перших числах, а далі йшли ВБА та МБА. Тепер вони однозначно поспішають і запускають ракети просто з конвеєра. Доповідь про другий місяць, коли ми звільнили більше територій, ніж захопили вони, не залишилася поза увагою їхнього ГШ. Не можуть на полі бою через рудого чорта та переговорників – посилюють примус до миру та спроби дестабілізувати населення ракетними ударами. Опалювальний сезон почався, тому не здивуюся, якщо в перших числах буде чергова ВКА, адже ця справді вибивається з графіка останніх трьох місяців.

П.С. А це саме крута робота цієї ночі екіпажу ЗРК IRIS-T у ПвК Захід. Залпом по табуну крилатих ракет)

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