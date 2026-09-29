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"Це новий виклик для ППО": Клименко запевнив, що бойові групи вже використовують перехоплювачі реактивних дронів

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
"Це новий виклик для ППО": Клименко запевнив, що бойові групи вже використовують перехоплювачі реактивних дронів
Як виглядає дрон-камікадзе типу "Шахед" в об'єктиві українського безпілотника-перехоплювача
Джерело: Скриншот ролика

Україна змушена нарощувати можливості своєї протиповітряної оборони, оскільки держава-агресор РФ посилює терор і застосовує все більше реактивних дронів-камікадзе типу "Шахед". Перехоплювачі вітчизняного виробництва ще не випускаються серійно, але вони вже застосовуються в бойових умовах.

Російські удари по нашій країни та протидію новим викликам прокоментував секретар Ради національної безпеки й оборони Ігор Клименко. 29 вересня на своєму Telegram-каналі він нагадав, що Київ уже місяць практично безперервно перебуває під атаками реактивних БпЛА.

Починаючи з 27 серпня, у столиці пролунало 235 повітряних тривог. Їхня загальна тривалість складає 261 годину (тобто понад 10 діб).

Клименко зазначив, що Силам оборони необхідні швидкі технологічні рішення і масове виробництво засобів перехоплення.

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"Під час останньої Ставки верховного головнокомандувача детально опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва та постачання українських засобів для протидії швидкісним повітряним загрозам. Визначили першочергові кроки для масштабування.

Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва", – розповів секретар РНБО.

Він додав, що його відомство координує роботу держінституцій, військових і виробників "від технологічних рішень до виробництва та постачання". Оборонним компанія доводиться постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога.

Одночасно з цим Київ веде перемовини з міжнародними партнерами, домовляючись про військову допомогу й шукаючи додаткові рішення для посилення ППО.

Також триває діалог щодо санкційного тиску на Росію. Економічні обмеження повинні знижувати можливості ворога виробляти нові засоби терору.

Клименко подякував українському ВПК і воїнам, які щодня захищають наше небо. "Працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо засобів для ефективного захисту людей та інфраструктури", – підсумував він.

''Це новий виклик для ППО'': Клименко запевнив, що бойові групи вже використовують перехоплювачі реактивних дронів

Повний текст повідомлення

Джерело: Скриншот Telegram

''Це новий виклик для ППО'': Клименко запевнив, що бойові групи вже використовують перехоплювачі реактивних дронів

Повний текст повідомлення

Джерело: Скриншот Telegram

 

 

Як писав OBOZ.UA, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія наступного року планує витратити 12 мільярдів доларів на виробництво реактивних дронів і баражувальних боєприпасів. Така велика сума піде тільки на цю одну категорію зброї.

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