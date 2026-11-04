"Це підняло ціну на бензин": Трамп визнав, що республіканці програли вибори через війну в Ірані. Відео

Президент США Дональд Трамп визнав, що війна в Ірані вплинула на результати виборів і стала однією з причин поразки республіканців. За його словами, через конфлікт тимчасово зросли ціни на бензин.

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Однак він наголосив, що все одно ухвалив би рішення розпочати операцію проти Ірану, щоб не допустити появи в нього ядерної зброї. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з медіа.

Що сказав Трамп

Журналістка звернулася до Трампа щодо заяви віцепрезидента Джей Ді Венса, який пов’язав поразку республіканців на виборах із війною в Ірані.

"Ну, я думаю, що це значною мірою правда, бо це трохи підняло ціну на бензин, і, мабуть, це правда", – визнав американський лідер.

Втім, він наголосив, що за потреби знову ухвалив би таке рішення, оскільки вважає його єдиним довгостроковим виходом із ситуації. За його словами, США не можуть допустити, щоб Іран мав ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс назвав війну з Іраном головною причиною поразки республіканців на проміжних виборах. Він зазначив, що чимало американців, які підтримували Дональда Трампа у 2024 році, тепер віддали голоси демократам. Серед інших чинників Венс виділив невдоволення громадян високою вартістю життя та заклики переглянути політику Вашингтона щодо Ізраїлю.

"Справжня причина нашої поразки очевидна майже для всіх. Причина, через яку ми програли, – це війна", – вважає віцепрезидент.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.