''Це потужний залізничний хаб'': експерт вказав на ризики ''перемир’я'' в Костянтинівці

Російська пропозиція щодо перемир’я в Костянтинівці може бути спробою отримати військову перевагу та укріпити свої позиції. Якщо Україна погодиться на таку ініціативу, це може призвести до втрати міста.

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Досвід Олешок показав, що російські війська можуть використати паузу в бойових діях, щоб повернути позиції, які українські захисники відбивали протягом року. Про це ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Чому Росії потрібне перемир’я в Костянтинівці

Коментуючи можливість перемир’я в Костянтинівці за сценарієм Олешок, Гетьман наголосив, що Україні не можна погоджуватися на таку пропозицію. На його думку, російські війська використають паузу в бойових діях, щоб укріпитися та захопити місто.

"Борони боже. Це буде великий мінус, ми втратимо Костянтинівку, адже росіяни використовують це для того, щоб укріпитися", – заявив експерт.

Він звернув увагу, що Росія раніше категорично виступала проти різних форматів перемир’я – різдвяного, шкільного, зернового та великоднього. Тому, якщо тепер росіяни самі пропонують припинення вогню, це, на думку Гетьмана, свідчить про те, що вони бачать у ньому вигоду для себе.

Які висновки можна зробити з перемир’я в Олешках

Гетьман нагадав, що під час перемир’я в Олешках російські військові відновили позиції, які українські захисники поступово відбивали протягом року.

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"Під час перемир’я в Олешках росіяни поновили ті позиції, які ми відбивали рік. Тобто рік нашої війни біля Олешок росіяни протягом цих кількох днів використали для того, щоб знову зайняти ті позиції, з яких ми їх вибивали протягом року", – пояснив він.

За словами експерта, українська сторона розуміла, що противник скористається паузою для укріплення, однак тоді на цій території залишалися українські громадяни, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Люди не мали їжі, води та ліків.

Тому Україна погодилася на такий крок, обравши менше зло, адже порятунок громадян був важливішим за території, за які українські військові боролися протягом року.

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"Ми пішли на це і обрали менше зло, адже наші громадяни важливіші навіть за ті території, за якими ми рік воювали. Тим більше не хотілося посваритися з дружиною президента Трампа. Це я сказав напівжартома", – додав Гетьман.

Чому Костянтинівку не можна порівнювати з Олешками

Експерт наголосив, що ситуації в Олешках і Костянтинівці не можна ототожнювати. За його словами, в останньому місті немає гуманітарної катастрофи, яка змусила Україну піти на перемир’я в Олешках.

Водночас Костянтинівка має важливе значення для російських військ, оскільки є потужним залізничним хабом. Гетьман зазначив, що росіяни не можуть захопити місто, попри свої заяви, а сама Костянтинівка перебуває в сірій зоні.

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"Але Костянтинівку росіяни захопити не можуть. Що б вони не розповідали, Костянтинівка знаходиться у сірій зоні. Це потужний залізничний хаб, росіянам він дуже потрібний, у них слина тече, коли вони про нього думають. Тому й вирішили говорити про перемир’я", – сказав він.

Гетьман вважає, що замість погодження на російську ініціативу Україна могла б запропонувати зустрічне перемир’я на інших напрямках, наприклад біля Харкова чи Запоріжжя, щоб українські військові отримали можливість укріпити позиції.

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Гетьман закликав не довіряти російським пропозиціям

На думку майора запасу ЗСУ, російська сторона може використати перемир’я як військову хитрість для захоплення Костянтинівки. Тому Україні важливо пояснювати партнерам, що така ініціатива не є гуманітарною акцією.

"Отже, росіянам вірити не можна. Вони будуть намагатися хитрістю захопити Костянтинівку, але ми не маємо на це йти. Ми маємо чітко пояснювати нашим партнерам, що це не гуманітарна акція. Це військова хитрість, і ми не маємо на неї вестися", – підсумував Гетьман.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія хоче використати пропозицію про локальне перемир’я в районі Костянтинівки на Донеччині для посилення своїх військових позицій, а не для гуманітарних цілей. Після накопичення сил окупанти можуть активізувати наступ на місто та спробувати просунутися в напрямку Краматорська і Слов’янська.