''Це вдале рішення'': Зеленський розповів, як Україна протидіє реактивним ''Шахедам'', і анонсував нові кроки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуаціяПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромСабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Люди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛюди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛегенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Водій подав позовПоліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильнимВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиДональд ТрампЦіна на нафту продовжують стрімко зростати: Трампу не допомогла "дизельна угода" з Путіним"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. ВідеоРосія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означаєРосія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означає

"Це вдале рішення": Зеленський розповів, як Україна протидіє реактивним "Шахедам", і анонсував нові кроки

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 912
"Це вдале рішення": Зеленський розповів, як Україна протидіє реактивним "Шахедам", і анонсував нові кроки
Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує авіацію для знищення "Шахедів". Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна успішно використовує авіацію для знищення російських реактивних "Шахедів": на частку літаків припадає 55–60% збитих цілей. Водночас українська сторона працює над посиленням протиповітряної оборони, зокрема розраховує на нові рішення від партнерів і розвиває власне виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання OBOZ.UA. Глава держави також пояснив, які додаткові засоби протиповітряної оборони Україна планує залучити для боротьби з російськими безпілотниками.

Як Україна збиває реактивні "Шахеди"

За словами Зеленського, використання авіації для перехоплення реактивних дронів виявилося вдалим рішенням. Зараз Україна нарощує запаси 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16.

Президент зазначив, що Україна вже отримує необхідну амуніцію завдяки домовленостям із партнерами та додатковими контрактами. Також він повідомив про нові підтвердження від союзників щодо подальших постачань.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 17,2 т.
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
icon 17,2 т.
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 13,7 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
icon 13,7 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 12,9 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео
icon 12,9 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео

"Сьогодні це 55–60% всіх збитих реактивних "Шахедів" робить авіація. Це вдале рішення, воно працює", – наголосив Зеленський, подякувавши українським військовим і партнерам.

''Це вдале рішення'': Зеленський розповів, як Україна протидіє реактивним ''Шахедам'', і анонсував нові кроки

Володимир Зеленський. Джерело: president.gov.ua

Які ще рішення готують для протиповітряної оборони

Водночас Україна розраховує на впровадження інших засобів боротьби з реактивними безпілотниками. За словами Зеленського, невдовзі мають з'явитися кілька нових рішень від партнерів, зокрема дешевші ракети, які вже починають застосовувати.

Крім того, продовжує працювати українське виробництво. Президент зазначив, що вітчизняні розробки вже використовуються, а виробництво спеціальних турелей для протиповітряної оборони поступово нарощується.

"Ми їх почали виробляти, і вже це непоодинокі, а вже ми говоримо про десятки, ми будемо їх нарощувати", – повідомив Зеленський.

Чи отримає Україна додаткові ракети для Patriot

Відповідаючи на запитання про можливе постачання ракет для систем Patriot, зокрема з боку Греції, президент не став розкривати деталей переговорів із партнерами.

Він повідомив, що протягом останніх днів обговорював із європейськими лідерами можливості нових пакетів протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет для Patriot.

Зеленський висловив упевненість, що ці переговори дадуть результат, і пообіцяв повідомити подробиці згодом – у тій частині, яку можна буде оприлюднити.

Нагадаємо, Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Міністр оборони Євгеній Хмара також повідомляв про успішні результати застосування перехоплювачів.

Як писав OBOZ.UA, українська ППО використовує комплексний підхід до знищення реактивних "Шахедів". За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, важливу роль відіграють не лише турелі, а й дрони-перехоплювачі, авіація та засоби радіоелектронної боротьби.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниУкраїнаППОвинищувач F-16Shahed (Шахед)PatriotВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись