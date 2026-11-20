Франція ініціювала скликання засідання Ради Безпеки ООН через російські удари по Києву, внаслідок яких загинули мирні жителі та були пошкоджені посольства Австрії й Нідерландів. У Парижі рішуче засудили дії країни-агресора та наголосили, що Москва має відповісти за скоєне.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі X. Французький дипломат заявив, що російський диктатор Володимир Путін помилково вважає себе вищим за міжнародні правила. Він також запевнив, що Париж не має наміру послаблювати тиск на Росію.

Франція вимагає відповіді від Росії

Барро наголосив, що чергові російські атаки на українську столицю призвели до загибелі цивільних і пошкодження дипломатичних представництв європейських держав.

"Кремль знову завдав удару по Києву. Загинули мирні жителі. Постраждали посольства Австрії та Нідерландів", – зазначив глава французької дипломатії.

Глава французького МЗС назвав дії Росії злочинами та повідомив про ініціативу скликання Ради Безпеки ООН. Він підкреслив, що Москва повинна відповісти за скоєне.

"Це злочини. Франція засуджує їх найрішучішим чином. Я звернувся з проханням про скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія повинна буде там відповісти за свої дії", – заявив Барро.

Барро розкритикував Путіна

Французький міністр також висловив солідарність з українським народом, Австрією та Нідерландами на тлі російських атак.

Окремо він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна, наголосивши, що той не може ставити себе вище за встановлені правила.

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"Володимир Путін вважає себе вищим за правила. Це не так. Ми не послаблюватимемо тиск", – підкреслив Барро.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну. Держава-агресорка підняла у повітря стратегічну авіацію і запустила ракети різних типів, також на українські міста летіли ударні дрони.

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Як писав OBOZ.UA, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну повітряний простір Польщі порушили дві російські крилаті ракети та реактивний безпілотник. Один із вибухів стався приблизно за 45 км від українського кордону, поблизу населеного пункту Хмелек.