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Ціна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в Україні

Марія ДрофичМарія Дрофич
Time to read1 хв
9,2 т.
Ціна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в Україні
Ілюстраційне фото. Джерело: російські ЗМІ

Хакерська група Silent Crow заявила, що отримала дані Росстату, згідно з якими у війні проти України загинули 450 100 росіян. За оцінками хакерів, до кінця року кількість вбитих окупантів може сягнути до 508 799 – 542 708 осіб.

Про результати зламу Silent Crow повідомила, посилаючись на дані інформаційної системи "Демография" Росстату. Хакери стверджують, що отримали доступ до баз даних із відомостями про перепис населення та причини смерті громадян до серпня 2026 року.

За інформацією Silent Crow, унаслідок війни країна-агресорка втратила 450 100 військових убитими. Угруповання зазначає,що за останні 6 місяців кількість нових записів у базі збільшувалася в середньому на 18 280 щомісяця.

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На основі цих даних хакери спрогнозували подальше зростання втрат. За різними сценаріями, до кінця 2026 року загальна кількість загиблих може становити від 508 799 до 542 708 осіб. Зауважимо, що незалежно підтвердити оприлюднені цифри, станом на момент публікації, неможливо.

Згідно з оприлюдненими Silent Crow даними, найбільша частка загиблих припадає на Поволзький федеральний округ – 21,7%, або близько 100 тисяч осіб.

Водночас 54,9% зафіксованих хакерами втрат припадають на Донецьку область. Більшість загиблих росіян, за даними хакерів, були віком від 30 до 49 років.

Silent Crow також оприлюднила розподіл загиблих за роками повномасштабної війни:

  • 2022 рік – близько 19 тисяч загиблих;
  • 2023 рік – понад 42 тисячі;
  • 2024 рік – майже 110 тисяч;
  • 2025 рік – понад 182 тисячі;
  • 2026 рік – близько 40 тисяч за неповними даними.

Раніше OBOZ.UA розповідав, за даними The Economist, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила від 374 до 770 тисяч військових убитими. Разом із пораненими сукупні втрати окупаційних військ становлять від 1,4 до 2,1 млн осіб.

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