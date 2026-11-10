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Ціни пішли вгору: в окупованому Криму набирає обертів дефіцит палива

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
159
Ціни пішли вгору: в окупованому Криму набирає обертів дефіцит палива
Останніми днями постачання пального з материкової Росії погіршилося. Джерело: Російські медіа

В окупованому Криму знову виникли проблеми з постачанням бензину та дизельного палива. На багатьох автозаправках пального немає, а його вартість останніми днями почала зростати.

Навіть великі мережі АЗС зіткнулися з труднощами та запроваджують власні паливні картки, надаючи пріоритет підприємствам. Про ситуацію на півострові повідомив кореспондент "Крим.Реалії".

На кримських АЗС бракує бензину та дизеля

Дефіцит автомобільного палива спостерігається навіть у великих компаній, представлених на півострові, зокрема "ТЕС" та ATAN. Деякі мережі запроваджують власні паливні картки, через що підприємства отримують пріоритет, а приватним особам стає дедалі складніше придбати бензин і дизель.

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Співробітник однієї з АЗС компанії ATAN на умовах анонімності розповів кореспонденту "Крим.Реалії", що останніми днями постачання пального з материкової Росії погіршилося.

"Справді, з постачанням палива з материка (з сусідньої РФ – КР) стало гірше в останні дні. Начальство сказало, що це пов'язано з ударами, що відновилися, по російських НПЗ. Центральне керівництво розпорядилося законсервувати деякі наші АЗС навіть у Сімферополі – отже, покращень не очікують", – повідомив працівник.

За його словами, через обмеження у великих мережах виграють дрібніші оператори. Зокрема, компанія ATAN має зобов'язання перед кримським урядом продавати бензин А-95 за ціною 100 рублів за літр, тоді як менші компанії можуть встановлювати значно вищу вартість.

Кримчани скаржаться на щоденне подорожчання палива

У кримському сегменті соціальних мереж місцеві жителі повідомляють про нове зростання цін на бензин. За їхніми словами, вартість пального почала підвищуватися практично щодня.

Кримчани пов'язують це, зокрема, зі складною ситуацією з електроенергією. Через перебої люди почали активніше купувати паливо для генераторів, чим, на думку користувачів соцмереж, користуються деякі автозаправки.

"Невже немає жодних держорганів, які б могли стежити за недобросовісними АЗС. Зараз у зв'язку зі складною ситуацією з електроенергією ці АЗС, користуючись цією ситуацією, різко почали щодня піднімати ціни на паливо. Люди почали скуповувати паливо для генераторів, миттєво ціни почали повзти нагору", – пишуть жителі півострова.

Таким чином, дефіцит пального на окупованому півострові супроводжується зростанням цін і посиленням конкуренції за доступні запаси бензину.

Як повідомляв , у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах.

Уночі 6 листопада у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. Після них росіяни побачили кілька осередків пожеж. Зокрема, ймовірно, під ударом опинився Афіпський НПЗ, здатний переробляти понад 6 млн тонн нафти на рік.

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