Україна продовжує роботу над власною антибалістичною системою в межах програми FREYJA. Цієї зими мають з’явитися перші прототипи й розпочатися їхнє тестування. Водночас одним із головних завдань залишається прискорення постачання ракет для наявних українських систем протиповітряної оборони.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, Україна поки що не отримала позитивних сигналів від США щодо прискорення постачання ракет, а передбачені поставки затримуються.

Україна працює над власною антибалістичною системою

Зеленський повідомив, що провів нараду щодо програми FREYJA, яка передбачає створення української антибалістичної системи.

За словами президента, робота над проєктом триває поступово й охоплює розв’язання питань із постачанням необхідних компонентів та іншими технічними аспектами. Уже розпочався процес інтеграції складових, щоб об’єднати спроможності всіх учасників програми в єдину систему.

"Треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала", – наголосив Зеленський.

Президент подякував країнам і компаніям, які долучилися до розробки. Він також підтвердив, що перші прототипи та випробування очікуються цієї зими.

Україна очікує на ракети для ППО від партнерів

Окремо під час наради обговорили потребу в прискоренні постачання ракет для української протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про боєприпаси для американських комплексів Patriot та інших систем, які використовують Сили оборони України.

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Зеленський зазначив, що наразі Сполучені Штати не надали позитивних сигналів щодо можливості прискорити постачання, а передбачені поставки продовжують затримуватися.

"Ключове зараз – це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для "Петріотів", ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час", – заявив президент.

Водночас Україна продовжує роботу над власними засобами протидії балістичним загрозам, розглядаючи програму FREYJA як довгостроковий напрям посилення протиповітряної оборони.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна завершила виконання своєї частини робіт у рамках спільного європейського проєкту створення антибалістичної ракетної системи Freyja. Президент України Володимир Зеленський закликав десять держав-партнерів прискорити роботу, щоб коаліція могла якомога швидше розпочати випробування системи перехоплення.