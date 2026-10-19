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"Цвіт нації": на Дніпропетровщині прощаються з п’ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила Росія. Фото і відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 3,9 т.
"Цвіт нації": на Дніпропетровщині прощаються з п’ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила Росія. Фото і відео
У селищі Радушне Криворізького району на Дніпропетровщині прощаються з п'ятьма дітьми з родини Воронових. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/Свої. Кривий Ріг

У селищі Радушне Криворізького району на Дніпропетровщині прощаються з п'ятьма дітьми з родини Воронових. Вони загинули внаслідок влучання північнокорейської балістичної ракети у їхній житловий будинок.

Про це повідомило видання Свої. Кривий Ріг. Понад два місяці тривали ДНК-експертизи, необхідні для ідентифікації загиблих.

З дітьми попрощалися біля місцевого ліцею

На ґанку ліцею для загиблих дітей пролунав останній дзвоник, після чого присутні вшанували їхню пам'ять.

''Цвіт нації'': на Дніпропетровщині прощаються з п’ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила Росія. Фото і відео

Прощання з п’ятьма дітьми з родини Воронових. Джерело: Telegram/Свої. Кривий Ріг

''Цвіт нації'': на Дніпропетровщині прощаються з п’ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила Росія. Фото і відео

Прощання з п’ятьма дітьми з родини Воронових. Джерело: Telegram/Свої. Кривий Ріг

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Йдеться про п'ятьох дітей: 16-річну Домініку, 14-річну Віоріку, 12-річного Захарія, 9-річну Федеріку та півторарічного онука Артема.

''Цвіт нації'': на Дніпропетровщині прощаються з п’ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила Росія. Фото і відео

Прощання з п’ятьма дітьми з родини Воронових. Джерело: Telegram/Свої. Кривий Ріг

Перша вчителька Віоріки згадала дітей теплими словами та назвала їх цвітом нації.

"Діти – цвіт нації. Вони могли бути майбутнім нашої України, а залишилися в наших серцях дружньою родиною. Завжди усміхнені. Нарешті їхні серця і душі об’єднаються", – розповіла педагогиня.

''Цвіт нації'': на Дніпропетровщині прощаються з п’ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила Росія. Фото і відео

Прощання з п’ятьма дітьми з родини Воронових. Джерело: Telegram/Свої. Кривий Ріг

Раніше поховали батьків та інших дітей родини 

Ще 3 серпня у Радушному прощалися з батьками Оленою та Артемом Вороновими, а також трьома їхніми дітьми – Марком, Азарієм Ілаєм та Емілією. Долю решти п'ятьох дітей та онука визначали фахівці за допомогою ДНК-тестів.

Рідні згадували загиблих і розповідали про біль утрати. Мати маленького Артема розповіла, що назавжди запам’ятає моменти, проведені із сином, а також слова, якими їй повідомили про його загибель: "В нас більше немає сина".

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 30 липня російська балістична ракета влучила в будинок багатодітної родини Воронових у селі Радушне поблизу Кривого Рогу. Унаслідок удару будинок було практично повністю зруйновано, а долю кількох членів родини мали встановити за результатами ДНК-експертиз.

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