Президент Володимир Зеленський приїхав на передову і привітав українських захисників та захисниць. Глава держави відзначив подвиг українських воїнів у боротьбі проти агресора.

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Зеленський наголосив, що саме на фронті здобувається Незалежність України. Відповідне звернення президент опублікував у Telegram.

День захисників та захисниць України

За словами українського президента, шлях до миру пролягає лабіринтами окопів. Також Зеленський наголосив, що початок стійкості усієї країни бере саме на фронті.

"Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував військовослужбовцям, які стоять на захисті життя та цінностей, а також українського майбутнього.

"Я дякую вам. Всім, хто на захисті нашого життя, наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього – всієї нашої держави. Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність", – заявив президент.

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Зеленський у День захисників та захисниць України вшанував пам'ять воїнів, які віддали за Україну найдорожче – своє життя.

"Вшановуємо їхню памʼять. Тих, завдяки кому ми сьогодні можемо жити і будувати майбутнє нашої країни. Бережемо пам’ять про кожного й кожну. Вічна шана і вдячність нашим героям", – написав Зеленський.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка веде бойові дії на Лиманському напрямі. Він зустрівся з бійцями, вручив воїнам державні нагороди, а також поспілкувався з керівництвом бригади про завдання та необхідні потреби.

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