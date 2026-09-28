Кіберпідрозділ партизанського руху "Атеш" отримав внутрішні документи 127-ї мотострілецької дивізії РФ, підрозділи якої воюють на Запорізькому напрямку. У документах йдеться про тисячі загиблих, зниклих та поранених військових, а також численні випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) і суїцидів.

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Про це повідомили в "Атеш". Там наголосили, що дані з документів суттєво відрізняються від інформації з інших джерел.

Розкрито масштаб втрат 127-ї дивізії РФ

За внутрішніми документами 127-ї дивізії РФ, станом на 5 березня 2025 року з початку повномасштабної війни загинули 1762 військові, ще 1863 вважалися зниклими безвісти, а 9018 дістали поранення. У дивізії також нараховували 228 військовослужбовців з інвалідністю, 12 із них потребували протезування.

Водночас ці цифри суттєво відрізняються від даних однієї з механізованих бригад ЗСУ. За її інформацією, лише у вересні 2025 року безповоротні втрати підрозділів 127-ї дивізії становили 1215 осіб – це більш ніж у 12 разів перевищує середній місячний показник, розрахований за внутрішньою довідкою.

Окремо зазначається, що 706 військових понад пів року вважалися зниклими безвісти. З них щодо 55 уже оформили документи про визнання загиблими, 481 справу передали до суду, ще 170 залишалися на розгляді.

Документи також свідчать про проблеми з виплатами родинам загиблих: одноразову допомогу не отримали 24 сім’ї, а страхові виплати – ще 27.

Російська дивізія втрачала боєздатність ще у 2022 році

Як наголосили в "Кібер-Атеш", проблеми з боєздатністю 127-ї дивізії РФ фіксували ще у 2022 році. Тоді Генштаб ЗСУ повідомляв, що одна з її батальйонно-тактичних груп втратила боєздатність і була виведена на відновлення.

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Подальші дані також свідчать про значні втрати. Станом на березень 2025 року у внутрішніх документах дивізії фігурували 3625 загиблих і зниклих безвісти, а лише за вересень того ж року, за даними 110-ї ОМБр, її безповоротні втрати могли становити ще 1215 військових.

Навесні 2026 року в одному з батальйонів 394-го полку зафіксували 79 вибулих – 31 загиблого, 24 зниклих безвісти та 24 поранених.

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Серйозні проблеми були і з дисципліною. За 2024 рік у дивізії зафіксували 2096 випадків самовільного залишення частини, з яких 684 військових залишалися в розшуку. У перші місяці 2025 року зареєстрували ще 218 таких випадків.

Військові РФ скаржилися на побиття та здирство

"Найважчу репутацію має 114 полк (в/ч 24776, Уссурійськ). Роками туди надходили скарги від військових і родичів: побиття, здирство бойових виплат, примус до підписання контрактів, повторне відправлення тяжко поранених на фронт, утримання поранених і визнаних непридатними до служби в замкнених приміщеннях, які називають "клітинами", і загрози "обнуленням" – вбивством", – зазначається у матеріалі.

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З кінця квітня до початку вересня 2025 року до російського омбудсмена надійшло щонайменше 33 скарги на цей полк.

"Аналіз документів "Кібер-АТЕШ" у порівнянні з відкритими джерелами дозволяє побачити реальний масштаб втрат 127 дивізії. До вересня 2026 року вони могли сягати близько 7 700 військовослужбовців – у середньому близько 2 000 втрат щорічно. У дивізії зафіксовано понад 2300 випадків СОЧ, а також випадки суїциду серед військовослужбовців. У сукупності ці дані вказують на серйозні проблеми не лише з чисельністю, а й зі станом особового складу", – йдеться у статті.

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За наявними даними, 127-му дивізію РФ фактично майже повністю укомплектували новими військовослужбовцями, проте підрозділ продовжує зазнавати втрат і поповнювати їх новими бійцями.

Як писав OBOZ.UA, раніше в "Атеш" розповідали, що російські вербувальники шукають свіже "гарматне м’ясо" для війни проти України у тимчасово окупованому Донецьку, зокрема, "полюють" на них на вулицях і в барах. нетверезих потенційних "контрактників" доставляють до військкоматів, де змушують підписувати контракти.

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