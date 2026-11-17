Росія масовано атакувала Україну балістикою: які міста потрапили під обстріл

Сили оборони України атакували Кримський міст: повідомляють про щонайменше 15 вибухів. Відео

Забудовники готують нові ціни на квартири: вартість ударить по гаманцях українців

"З нами не погоджували": у Росії відреагували на заяву Кушнера щодо підготовки багатосторонніх переговорів

Повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв: Стефанчук не виключив можливість голосування нардепами поза межами Верховної Ради

Назар Задніпровський із родиною виїхав з Києва: артист розкрив, що відбувається з його квартирою у центрі міста

Французькі військові вже кілька місяців працюють в Україні: що відомо про місію "Воля"

На Житомирщині викрили і затримали адміна чату про пости ТЦК: яке покарання йому загрожує. Фото

Більше жодного мігранта: Литва не прийматиме біженців за квотами ЄС

Губернатор Каліфорнії відвідав Львів і оголосив про допомогу Україні від свого штату. Фото