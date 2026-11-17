У Башкортостані атаковано великий нафтопереробний комплекс: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео
У ніч на 17 листопада українські безпілотники масовано атакували Республіку Башкортостан у РФ. Основною ціллю удару стало підприємство "Газпром нефтехим Салават".
Унаслідок прильотів на території промислового підприємства виникло кілька сильних пожеж. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
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