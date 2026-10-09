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У Бєлгородській області атаковано нафтобазу: сталася пожежа. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
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У Бєлгородській області атаковано нафтобазу: сталася пожежа. Фото і відео
У Росії атаковано чергову нафтобазу. Ілюстративний колаж

Уночі у кількох регіонах РФ лунали вибухи. Зокрема, гучно було в Бєлгородській області.

Там, за попередніми даними, прилетіло по місцевій нафтобазі. Про це повідомили у Telegram-каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку

На українську атаку  у Бєлгороді та області росіяни скаржилися практично від початку доби 9 жовтня.

"Бєлгород, повідомляють про вибухи", – писали в Exilenova+ близько 1 години ночі.

У каналі також опублікували відео з одним з вибухів, що неабияк налякав оператора.

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 Згодом в Exilenova+ уточнили: після  нічної атаки у Бєлгородській області спалахнула пожежа на нафтобазі на північ від Бєлгорода. Її зафіксували супутники NASA FIRMS.

У Бєлгородській області атаковано нафтобазу: сталася пожежа. Фото і відео

Пожежа на нафтобазі. Джерело: NASA FIRMS

У повідомленні каналу також було вказано координати ураженої нафтобази: 50.775769, 36.442442.

Вона розташована поблизу населеного пункту Строїтєль.

У Бєлгородській області атаковано нафтобазу: сталася пожежа. Фото і відео

Точка, координати якої вказали в Exilenova+

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 жовтня також було атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101 у Тверській області РФ. 

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