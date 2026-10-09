У Бєлгородській області атаковано нафтобазу: сталася пожежа. Фото і відео

Уночі у кількох регіонах РФ лунали вибухи. Зокрема, гучно було в Бєлгородській області.

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Там, за попередніми даними, прилетіло по місцевій нафтобазі. Про це повідомили у Telegram-каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку

На українську атаку у Бєлгороді та області росіяни скаржилися практично від початку доби 9 жовтня.

"Бєлгород, повідомляють про вибухи", – писали в Exilenova+ близько 1 години ночі.

У каналі також опублікували відео з одним з вибухів, що неабияк налякав оператора.

Згодом в Exilenova+ уточнили: після нічної атаки у Бєлгородській області спалахнула пожежа на нафтобазі на північ від Бєлгорода. Її зафіксували супутники NASA FIRMS.

У повідомленні каналу також було вказано координати ураженої нафтобази: 50.775769, 36.442442.

Вона розташована поблизу населеного пункту Строїтєль.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 жовтня також було атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101 у Тверській області РФ.